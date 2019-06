La llamada de Belén Esteban a 'Sábado deluxe' tras su boda: "Pensé que estaría más nerviosa"

El sábado 22 de junio, Belén Esteban por fin celebró su esperada y comentada boda, en la que prácticamente todo Telecinco se volcó con la cita, a la que estaban invitados muchos de sus compañeros de la cadena principal de Mediaset. Con motivo de la feliz celebración, 'Sábado deluxe' dedicó gran parte de su contenido a la boda, hasta el punto que incluso Jorge Javier tuvo ocasión de hablar con la feliz novia.

Jorge Javier y Lola Herrero hablan con Belén Esteban en 'Sábado deluxe'

El presentador del programa de las noches de sábado se encontraba en plena entrevista con la actriz Lola Herrero, cuando la directora recibió una llamada por parte de Belén Esteban. Una ocasión que no dudaron en aprovechar a pesar de la presencia de Herrero, que se mostró entusiasmada ante la posibilidad de felicitar a la novia personalmente. "Que seas muy feliz. Que lo has hecho todo con mucho amor y que la vida te ayude", le deseó la actriz.

"Me lo estoy pasando bien. Ya ha acabado el convite, me estoy cambiando y vamos a la fiesta, que tenía muchas ganas", declaró la novia, entusiasmada, antes de reconocer que "pensaba que iba a estar más nerviosa" durante la ceremonia. "Estabas bastante tranquila para el por saco que has dado en los últimos meses", señaló Jorge Javier, bromista. "Ha sido muy bonito, estoy deseando compartirlo con la gente cuando salga la revista", confesó Belén Esteban, haciendo referencia a su exclusiva con ¡Hola!.

"Me habría quedado"

Aprovechando la ocasión, Jorge Javier quiso conocer la opinión de su compañera con respecto a las palabras que su hija Andrea había lanzado contra su padre, Jesulín de Ubrique, durante su discurso. "De eso no voy a hablar. No voy a decir nada", respondió la novia, con sinceridad. "¿A qué hora te vas a acostar?", quiso saber el presentador, cambiando de tema. "Tengo la finca hasta cuando quiera, así que no sé", respondió Esteban, despertando las carcajadas de Jorge Javier, antes de confesarle que "le había hecho ilusión que le dijera que quería quedarse".

"Había tan buen rollo que me habría quedado", confesó el barcelonés, quien había llegado a admitir que las bodas nunca le habían gustado demasiado, una sensación muy distinta a la que le habría provocado la de Belén Esteban. "Esta es la boda que yo quería tener, tanto yo como mi marido", confesó la colaboradora, que se mostró especialmente entusiasmada con la idea de utilizad la palabra "marido" para referirse a su pareja, Miguel.