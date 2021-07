Clint Barton está listo para entregar su arco a una nueva generación. Tras su traumático paso por "Vengadores: Endgame", el personaje interpretado por Jeremy Renner tendrá su propia serie en Disney+, 'Hawkeye', que, como acaba de confirmar Marvel Studios, cumplirá con los plazos previstos y se estrenará antes del final de 2021.

#Hawkeye never misses ???? so don't miss @JeremyRenner and @HaileeSteinfeld in this @EW exclusive first-look of Marvel Studios' Hawkeye. The Original Series starts streaming Wednesday, November 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8DnB18oSIk