HBO anuncia un nuevo spin-off de 'Juego de Tronos' centrado en los Targaryen

Por Alejandro Rodera | |

'Juego de Tronos' todavía es el mayor activo en manos de HBO. Más de un lustro después del final de la serie original, la franquicia se ha desdoblado con dos series en paralelo y todavía tiene mucho más que ofrecer. Mientras esperamos al estreno de 'El caballero de los Siete Reinos', que tendrá lugar este mismo año, y al regreso de 'La Casa del Dragón' con su tercera entrega, programada para 2026, en los despachos de la cadena de pago ya vislumbran el futuro de la saga, que se mantendrá ligado a los jinetes de dragones.

Rhaenyra Targaryen en 'La Casa del Dragón'

En una entrevista concedida a Deadline, la responsable de Drama de HBO, Francesca Orsi, ha hablado de las dos escisiones ya conocidas, peroasociado a una familia muy reconocible. "Tenemos otros spin-offs en los que estamos trabajando en estos momentos.", apunta la directiva, sin llegar a deslizar más información acerca de ese título, que parece ser el más cercano a recibir luz verde.

En cualquier caso, lo que sí ha querido destacar es que, salgan o no adelante, todas esas potenciales ramificaciones están siendo pensadas como auténticos blockbusters: "Hay unos cuantos spin-offs más, aunque no podemos garantizar qué saldrá adelante, pero tendrán un gran presupuesto". Siguiendo esas pistas, el título relacionado con los Targaryen podría ser la precuela sobre la Conquista de Poniente por parte de Aegon I, el Targaryen más influyente de la historia. En febrero de 2024, The Hollywood Reporter adelantó que el proyecto había incorporado al guionista Mattson Tomlin, pero HBO todavía no ha confirmado nada al respecto.

Entre la épica y la intimidad

Además de insinuar qué estaría por venir, Orsi ha querido actualizar el estado de las dos precuelas que sí son una realidad tangible. Con respecto a la tercera temporada de 'La Casa del Dragón', avisa de la "gran sorpresa" con la que arrancará: la Batalla del Gaznate, que en primera instancia estaba planificada para formar parte de la segunda tanda. "Me alegro de que esperáramos porque va a ser mejor que nunca, y no creo que en aquel momento tuviéramos el tiempo necesario para hacer lo que hemos logrado en esta ocasión".

En cuanto a 'El caballero de los Siete Reinos', que en su primera temporada adapta la novela corta 'El caballero errante', la ejecutiva se ha mostrado optimista de cara al futuro de un proyecto más "íntimo" en términos de escala: "Ya estamos planeando cómo le damos forma para que sean tres temporadas en total. Todavía no hemos hecho el encargo oficialmente, pero tiene muy buena pinta". De ser así, se adaptarían las tres obras de Dunk y Egg firmadas por George R.R. Martin hasta ahora.