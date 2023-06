HBO cancela 'Perry Mason' tras dos temporadas

Por Alejandro Rodera |

HBO no quiere pensar en el pasado. En una reciente entrevista concedida a Deadline, la responsable de Drama de la cadena de pago, Francesca Orsi, reconocía que, pese a la incertidumbre que despierta la huelga de guionistas, su hoja de ruta no pasa por el contenido ambientado en tiempos pretéritos. "Hemos hablado de hacer más series contemporáneas, en vez de hacer de época que, por la naturaleza de las ambientaciones de época, tienden a ser más caras", exponía la ejecutiva. Y eso no solo afecta a los títulos que están por venir, sino que también es un factor a tener cuenta para todas aquellas apuestas que se encuentran en el limbo.

'Perry Mason'

, al menos hasta las últimas horas, ya que HBO finalmente ha dictado sentencia acerca de su futuro. Como ha adelantado Deadline,, por lo que no volveremos a la era de la Gran Depresión en la que el detective encarnado por Matthew Rhys

Emitida en paralelo a dos eventos como las cuartas y últimas temporadas de 'Barry' y 'Succession', la segunda tanda de 'Perry Mason' llegó a su fin el 24 de abril. Tanto esta entrega como la anterior contaron con una cálida recepción por parte de la crítica, aunque su rendimiento en términos de audiencias no parece haber sido suficiente para una HBO que está en constante proceso de evaluación de proyectos como este, es decir, caros y sin un amplio seguimiento.

"Cada serie tiene un trabajo que hacer en función de su presupuesto, y también entran en juego las visualizaciones y las reacciones de la crítica", explicaba Orsi en su momento. "Eso tiene que ver con 'Perry Mason', 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' o 'La edad dorada', así que tenemos que desplegarlo todo y ver cómo lo hacen", añadía. Finalmente, 'Perry Mason' no ha cumplido con las expectativas y no tendrá continuidad, lo cual pone en el alambre a sus dos compañeras de hornada, que volverán este año con sus segundas temporadas.

Misterio zanjado

Debido a esta cancelación, Robert Downey Jr. no podrá compaginar sus dos proyectos como productor en HBO. Tras el final de 'Perry Mason', el próximo compromiso de Team Downey será 'The Sympathizer', el experimental drama que aterrizará el año que viene en el canal de Warner Bros. Discovery. Sin embargo, 'Perry Mason' todavía podría llevarse alguna alegría, aunque sea en forma de nominación, en los próximos Emmy, ya que su anterior temporada llegó a optar a cuatro estatuillas en 2021.