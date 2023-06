HBO se refuerza con la renovación de 'Somebody Somewhere' por una tercera temporada

Por Alejandro Rodera |

El 28 de mayo fue un día histórico para HBO, que se despidió uno detrás de otro de dos de sus mayores éxitos de los últimos tiempos. En primer lugar, tocó sumirse en el fascinante desenlace de 'Succession', y después 'Barry' cerró el oscurísimo viaje de su protagonista. Ambas producciones han terminado por lo alto con sus cuartas temporadas, que podrían ser reconocidas (como ya ha sucedido con anterioridad) con múltiples galardones en los Emmy, pero no fueron las únicas que tuvieron algo que decir en esa noche dominical tan difícil de olvidar.

Bridget Everett en 'Somebody Somewhere'

La tercera en discordia fue ' Somebody Somewhere ' que, pese a no tener el renombre de sus compañeras,. No se trata de un fenómeno de audiencias, como tampoco lo eran 'Barry' ni 'Succession', perode la cadena de pago, que no ha querido dejarla en el limbo durante demasiado tiempo. Y es que,

"Nada nos hace sonreír tanto como esta serie, que nunca falla al recordarnos que la vida está hecha de pequeños momentos, que la familia se puede elegir y que los sueños no tienen fecha límite", ha expresado Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de Programación de Comedia de HBO y Max. De esta manera, se dará continuidad a la ficción protagonizada por Bridget Everett, que da vida a una mujer de Kansas que, rodeada de nubes de pérdida y problemas de aceptación, encuentra una comunidad donde puede expresarse y encontrar su propia voz.

Futuros inciertos

'Somebody Somewhere' entra dentro de la categoría de títulos de HBO que, debido a sus modestos presupuestos, pueden extenderse sin atraer a audiencias masivas. Sin embargo, en la acera contraria se encuentran varias apuestas que probablemente lo tengan más complicado para recibir luz verde. "En este momento, estamos manteniendo conversaciones con respecto a las visualizaciones atendiendo al presupuesto", revelaba Francesca Orsi, responsable de Drama de HBO, a Deadline a finales de mayo. En ese debate se enmarcan los futuros de propuestas como 'Perry Mason', cuyo destino sigue siendo un misterio más de un mes después del final de su segunda temporada, y 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' y 'La edad dorada', otras dos costosas ficciones que regresarán este mismo año.