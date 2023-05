Por Alejandro Rodera |

Antes de pasar a la página de junio, HBO Max se ha despedido de dos de las ficciones más aclamadas de HBO. Tanto 'Succession' como 'Barry' han llegado a sus respectivos finales con el cierre de sus cuartas temporadas, que todavía están siendo digeridos por sus fans. De la misma manera, la dramedia 'Somebody Somewhere' ha clausurado su segunda entrega, que podría no ser la última. Por tanto, el apartado de originales ha sufrido múltiples bajas de golpe, pero la plataforma de Warner Bros. Discovery no tardará en llenar esas vacantes.

Sarah Jessica Parker en 'And Just Like That...'

De hecho, el primer lunes del mes, que supone la colaboración entre dos fuerzas creativas como Sam Levinson, creador de ' Euphoria ', y Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd. En este drama, que no terminó de encontrar su público en el Festival de Cannes,que se implica en la carrera de Jocelyn ( Lily-Rose Depp ), una estrella del pop que se prepara para volver con más fuerza que nunca

Otras apuestas originales del servicio serán la tercera temporada de 'Los Gemstone' o la segunda de 'And Just Like That...', el revival de 'Sexo en Nueva York'. En el apartado local, se apostará por la docuserie 'Sofía y la vida real', en la que múltiples expertos realizan un estudio de la reina emérita, y 'El gran sarao', que después de su debut en TNT se pasa al terreno del streaming. Otros títulos a tener en cuenta serán la tercera tanda de 'Warrior', la cuarta de 'Nancy Drew' o la quinta de 'Mayans MC'.

Estrenos de series

- 'Desnudez. Fuerza. Orgullo' (Estreno - 1/6)

- 'Nancy Drew' (Temporada 4 - 1/6)

- 'Painting With John' (Temporada 3 - 3/6)

- 'The Idol' (Estreno - 5/6)

- 'El regreso de la reina de Versalles' (Estreno - 8/6)

- 'Trump: Unprecedented' (Estreno - 8/6)

- 'Las cinco primeras' (Estreno - 9/6)

- 'Mayans MC' (Temporada 5 - 13/6)

- 'Cómo crear un escándalo sexual' (Estreno - 15/6)

- 'El gran sarao' (Temporada 1 - 16/6)

- 'Los Gemstone' (Temporada 3 - 19/6)

- 'And Just Like That...' (Temporada 2 - 22/6)

- 'Sofía y la vida real' (Estreno - 23/6)

- 'Warrior' (Temporada 3 - 29/6)

- 'Los pecados de la Iglesia Hillsong' (Estreno - 29/6)

- 'Vgly' (Estreno - 30/6)

Estrenos de películas

- "El último baile de Magic Mike" (2/6)

- "Richard Jewell" (2/6)

- "Embarazados" (2/6)