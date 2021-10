La mítica ficción abre sus renovadas puertas en la plataforma de streaming.

HBO Max

Sarah Jessica Parker, quien dio vida a Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York', ha sido la encargada de comunicar una de las noticias más esperadas para sus fans. 'And Just Like That...', el revival de la ficción estadounidense, llegará a las pantallas de HBO Max durante el mes de diciembre, como uno de sus principales reclamos en Europa.

La actriz, desde la Quinta Avenida, se ha puesto frente a cámara para narrar cómo van las grabaciones y confirmar su reencuentro con algunos "queridos amigos". De hecho, Parker vivirá de nuevo sus peculiares aventuras junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes vuelven a interpretar a Miranda Hobbes y Charlotte York, respectivamente.

La llegada de nuevos personajes a 'And Just Like That...' funcionará como un soplo e aire fresco. De esta manera, las nuevas tramas harán partícipes a la audiencia de lo que le ha ocurrido a lo largo de tantos años a uno de los grupos de amigas más recordados de la pequeña pantalla. No obstante, la ausencia de Kim Cattrall (Samantha) se hará notar en los diferentes capítulos. Por otro lado, el clip promocional no ha dejado pasar la oportunidad de reiterar que HBO Max llega a Europa el 26 de octubre.