La épica sigue viva en Poniente. A pesar del desenlace de 'Juego de Tronos', que se apagó entre un mar de críticas en 2019, HBO está haciendo todo lo posible por construir una franquicia a partir de los cimientos del mayor fenómeno de su historia. El siguiente paso será el lanzamiento de la precuela 'House of the Dragon', que finalmente ha arrancado su producción, como ha comunicado la cadena de pago con varias imágenes.

Matt Smith durante la lectura de guion de 'House of the Dragon'

Las fotografías han inmortalizado la lectura de guion a la que ha asistido el elenco protagonista de la serie, encabezado por Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Eve Best, Rhys Ifans y Steve Toussaint. Todos ellos se trasladarán a 300 años antes de los eventos acontecidos en 'Juego de Tronos', ya que la nueva serie gira en torno a la dinastía Targaryen, retratada de manera extensiva en el libro "Fuego y sangre", de George R.R. Martin.

El propio Martin se ha encargado de desarrollar 'House of the Dragon' junto a Ryan Condal, quien ejerce de showrunner junto a Miguel Sapochnik, uno de los directores de cabecera de la serie original. La primera temporada de la precuela llegará a HBO en 2022 y contará con diez episodios, dirigidos por Sapochnik, Clare Kilner ('La costa de los mosquitos'), Geeta V. Patel ('The Great') y Greg Yaitanes ('House'), como apunta Deadline.

A fuego

Junto a 'The Last of Us' y la serie de los Lakers de Adam McKay, 'House of the Dragon' es sin duda una de las grandes apuestas de HBO de cara al futuro cercano, pero no se trata del único proyecto relacionado con 'Juego de Tronos' que se atisba en el horizonte. HBO Max está trabajando en una serie animada y HBO está barajando diferentes proyectos, como la adaptación de "Cuentos de Dunk y Egg" y series centradas en Corlys Velaryon, el Lecho de Pulgas o la princesa Nymeria.