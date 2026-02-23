Por Adrián López Carcelén |

Los hermanos Jesús Oviedo y Daniel Oviedo, conocidos artísticamente como Gemeliers, se encontraban celebrando su cumpleaños el sábado 21 de febrero cuando fueron víctimas de una brutal agresión por la que tuvieron que ser ingresados en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. "Ayer fue el cumpleaños de mis hermanos y lo que iba a ser un día especial terminó en pesadilla. Sufrieron una agresión que ya está en manos de la policía", anunció Juan Carlos Oviedo, hermano y representante de los cantantes, a través de sus redes sociales.

Horas después de que la noticia se hiciera pública, Juan Carlos apareció en 'Fiesta', el programa de Telecinco, para esclarecer más datos sobre lo sucedido. "Estaban esperándoles fuera llamándoles por su nombre, con insultos homófobos y a la busca de ellos, preparados con un arma como es el spray de pimienta para dejarlos completamente sin que pudieran hacer nada", relató el hermano de los gemelos.

Además, el representante del dúo artístico confirmó que los agresores también se cebaron con los amigos y las parejas de Jesús y Daniel. "Según me cuentan, los agresores estaban dentro de la discoteca, les verían salir y salieron también a increparles. A mis hermanos no les dio tiempo a reaccionar. Jesús estaba ya en el taxi. Primero fueron a por los amigos y después a por la novia de Jesús, y ya cuando salió Jesús empezaron a rociarles a todos con un spray de pimienta que les dejó hechos polvo", dijo Juan Carlos en el programa de Emma García.

Ataques homófobos

Además de relatar el terrible episodio, el hermano de los cantantes quiso poner de relieve elque los Gemeliers sufren constantemente. "Hay gente que por el hecho de que sean famosos se creen que pueden decirles cualquier gracia.", comentaba.

Jorge Moreno, colaborador del programa, ofreció nuevos datos y afirmó que la novia de uno de los cantantes se orinó encima mientras los agresores le daban patadas y le decían "zorra, te vamos a matar". Finalmente, el periodista anunció que los cantantes ya han interpuesto la denuncia y se han identificado a los agresores.