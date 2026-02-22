Hospitalizados los Gemeliers tras sufrir una brutal agresión con insultos homófobos

Programa relacionado
Los Gemeliers han sufrido una brutal agresión a las puertas de una discoteca de Madrid. Así informaba del suceso Jorge Moreno en 'Fiesta', que daba la última hora de lo que había sucedido con el dúo musical formado por los hermanos Jesús y Daniel Oviedo. Los hechos ocurrieron en la noche del 20 de febrero, cuando estaban celebrando su cumpleaños junto a sus parejas y sus amigos.
"Reciben insultos por parte de unos desconocidos que estaban en un coche. Ellos se iban ya de la discoteca en un taxi. Empiezan a recibir insultos, muchos de ellos homófobos. Se bajan del coche y los increpan y agreden. Comienza una pelea en la que intervienen tanto Jesús como Daniel para defender a sus novias y a sus amigos", relataba el periodista.
Tal y como comentaban en 'Fiesta', los desconocidos rociaron con spray pimienta tanto a los Gemeliers como a sus acompañantes. Tras esta agresión, fueron trasladados al hospital Gregorio Marañón, donde fueron hospitalizados tanto ellos como sus parejas para comprobar el alcance de los daños sufridos.
Primera imagen de la agresión
Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo ya han interpuesto una demanda contra los presuntos agresores, según desvelaban en 'Fiesta'. Además, el magacín presentado por Emma García compartía la primera imagen de la agresión. En ella se veía cómo uno de los hermanos se encontraba en el hospital presionando varias gasas contra los ojos a consecuencia del spray pimienta.