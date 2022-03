Tras el siniestro del lunes 28 de febrero, cuando una joven de 16 años perdió la vida en un accidente de tráfico en Sevilla, Daniel Oviedo, integrante del dúo musical Gemeliers, se vio envuelto en este mortal impacto del coche. Horas más tarde de que saltara la noticia, el cantante mostró en redes sociales un corazón negro sin decir una sola palabra, en señal de duelo por lo ocurrido.

Daniel Oviedo

Días después de que se produjese, el artista para reflexionó y compartió un mensaje en Instagram para concienciar de lo acontecido y resaltar lo fácil que es perder la vida: "Hoy, tras varios días imposibles, solo quiero pedir amor, fuerza y, sobre todo, respeto para los principales protagonistas de esta tragedia que no logro sacar de mi cabeza". El cantante terminó mostrando su apoyo y admiración a la familia afectada, pero vivo, sano y concienciado por lo sucedido más que nunca porque, según sus últimas palabras: "Podría haber sido yo".

Aunque su hermano Juan Carlos ya había ofrecido detalles a Carmen Borrego, su madre Eva Morilla intervino en directo en 'Ya son las ocho' para ofrecer nuevos detalles del trágico suceso y de cómo se encontraba emocionalmente su hijo: "Se encuentra lógicamente mal porque esta situación no es agradable para nadie y era una cría de 16 años y eso afecta a cualquiera. Sobre el accidente, él todavía no da crédito, porque fue un visto y no visto, salían de una discoteca, habían bebido las copas normales, tampoco iba borracho", explicó en su intervención.

No vio nada más

"Salió uno de los chicos que estaba allí, que él ni siquiera conocía, y dijo que los acercaba. Se monta el primero en el asiento de atrás a la derecha y coge su móvil, que estaba hablando con su novia por WhatsApp, y ve que se montan dos más detrás y ya no ve nada más", terminó aclarando Morilla sobre lo acontecido en el vehículo. Además, confirmó que el cantante "es amigo del hermano de esta chica, a la chica solo la había visto ese día", concluyó.