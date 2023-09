Por Fernando S. Palenzuela |

Desde el día del estreno, unos cuantos concursantes de 'GH VIP 8' se encuentran viviendo la experiencia en el Paleolítico, una zona habilitada con prácticamente ninguna comodidad y donde estos elegidos se encuentran alejados del resto de compañeros. Sin embargo, en el primer programa de 'Gran Hermano VIP: Límite 48 horas' se produjo el primer intercambio entre el pasado y el presente.

Alex Caniggia en 'GH VIP 8'

La audiencia tenía el poder de elegir esa noche si un concursante abandonaba el Paleolítico para iniciar su aventura en la casa. Finalmente,, cuya alegría fue más que manifiesta. Recordemos que unos días antes tuvo que salir de ahí debido a un ataque de ansiedad. No obstante, el privilegio del que fuera concursante de ' MasterChef ' traía consigo una contraindicación:

Estando ya el tiktoker en el presente, Marta Flich le comunicó que tenía que dar ya un nombre. "Esta situación es muy heavy porque yo no les conozco para saber si están preparados para eso", analizaba el concursante. "Con lo poco que sé, voy a llevar a Alex, no porque tenga nada en contra de ti ni crea que seas una mala persona, pero como tú me diste la bola y no los conozco...". Luca Dazi no quería que pensaran que se la estaba devolviendo: "Aparte de que me dio la bola, es un hombre fuerte y dos días para él no serán nada".

Pequeño roce en la casa

Antes de que se conociera el resultado final de la audiencia, Marta Flich le dio la posibilidad a los concursantes de la casa de parar la votación para que así todo se mantuviera como estaba. Eso sí, si decidían hacerlo, debían pagar 10.000 euros del premio final. Todos decidieron por unanimidad que la votación prosiguiera, a excepción de Laura Bozzo, quien no quiere pasar al Paleolítico bajo ningún concepto. Sin embargo, la presentadora cedió y acató la decisión del resto.