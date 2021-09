La andadura de Miguel Frigenti en 'Secret Story' no está siendo fácil ni dentro ni fuera de la casa de los secretos. Su enemistad con sus compañeros de concurso no es único frente que tiene abierto, pues algunas exconcursantes de 'Gran Hermano 14' han recordado las hirientes descalificaciones que les regalaba a través de las redes sociales.

Miguel Frigenti

Es necesario remontarse al año 2013, cuando Mercedes Milá conducía la decimocuarta edición del reality de convivencia por excelencia. Entonces, Frigenti era uno de los encargados de comentar lo que ocurría en Guadalix de la Sierra, pero con un sinfín de gruesas palabras para Desi Rodríguez: "No es una mujer", comenzó aseverando en un tuit, para después proseguir con un: "Le queda mucho para ser considerado gremlin".

No obstante, también tuvo un rato para escribir sobre Miriam Cuesta, quien fuera una de las protagonistas de su edición por su "relación" con Igor Basurko: "Hacía montajes de mi cara con caballos", llegó a asegurar la exconcursante de 'GH' a 'Viva la vida'. "Como me iba a casar y dentro me hice un romance con un chico me llamaba puta y zorra", sentenció segundos antes.

Peinetas con su madre en directo

En un vídeo similar al que compartió Lorena Edo donde se le insultaba, Frigenti aparecía frente a una cámara junto a su madre. Juntos, le dedicaron unas cuantas peinetas a Miriam Cuesta, mientras la de Talavera de la Reina le decía: "¿Qué me va a denunciar a mí? ¡Que no entró a matar porque el matador no quiso", aseguraba en tono de sorna. Mientras, de fondo sonaba el popular "Ganman Style", canción que la exconcursante no paró de bailar dentro de la casa.