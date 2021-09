Todos los concursantes de 'Secret Story: La casa de los secretos' han entrado en el concurso con un misterio que deben cuidar a toda costa. "En la infancia me llamaban bola de sebo con patatas", es uno de los secretos que el programa ha desvelado, aunque no se ha confirmado quién es la persona que ha pronunciado estas palabras. No obstante, Miguel Frigenti aseguró en su vídeo de presentación que lo pasó muy mal cuando era pequeño porque la gente se metía con él por su aspecto físico, llamándole "gordo" y una ristra de adjetivos relacionadas con su cuerpo.

Lorena ('GH 14') y Miguel Frigenti

Su relato sorprendió a la audiencia del reality, pero a una de las personas que más impactó fue a Lorena Edo, exparticipante de 'GH 14'. ¿El motivo? Porque el propio Frigenti se había dedicado a insultar y a humillar a la valenciana junto a su madre en unos vídeos en directo donde comentaban la decimocuarta edición de 'Gran Hermano'. "Si yo digo que estás sobrada de kilos, y eso lo expreso diciendo que eres obesa, gordinflona, gorda, no es algo denunciable porque no estoy mintiendo", señalaba Marisa, la madre del colaborador, en el vídeo que ha rescatado la exparticipante.

Por su parte, Frigenti le echaba en cara que ninguna discoteca iba a contar con ella para hacer bolos, sino que, si por él fuera, la contrataría para "un zoo para hacerse fotos". "A diferencia de ti, yo reconozco que soy gorda porque muevo la muela, no me invento enfermedades. Tú eres gorda por lo mismo, porque eres vaga, no haces deporte y te gusta jalar, asúmelo", añadía la madre del de 'Sálvame'.

Su denuncia

Tras ver la presentación de Miguel Frigenti, Lorena Edo no dudó en rescatar todos esos vídeos de madre e hijo en los que se metían con ella por su físico, diciendo barbaridades. "Llegaron a conseguir mi teléfono y recibí llamadas insultantes de ambos", escribía ella. "Esto tiene dos nombres: gordofobia y odio. Él no ha mostrado jamás arrepentimiento, ni me ha pedido disculpas. En su momento, lo denuncié y gané, pero creo que era de compromiso social mostrar tal crueldad", sentenciaba la valenciana.