Hugo Castejón ataca a Mila antes de abandonar 'El tiempo del descuento': "Tómate algo que no huela tanto"

Hugo Castejón se convirtió en el segundo expulsado de 'El tiempo del descuento' con más del 60% de los votos, por lo que Anabel Pantoja puede seguir en el concurso una semana más. Antes de marcharse de Guadalix, Castejón recibió una visita que no le agradó: Mila Ximénez, que había ido a la casa para visitar a sus excompañeros de 'GH VIP 7', se reencontró con él en la sala de expulsión.

Hugo Castejón, segundo expulsado de 'El tiempo del descuento'

"¿Te vas? ¡Qué pena! ¡Lo siento tanto!", ironizó Mila al descubrir la noticia de la marcha de su gran enemigo de la edición. "Lo bueno es que ya no te tengo que aguantar más", replicó Hugo entre risas. La colaboradora de 'Sálvame' continuó mostrando su alegría y se atrevió a afirmar que el resto de habitantes de Guadalix también compartirían ese sentimiento con ella: "Lo bueno es la alegría que se van a llevar todos".

Tras este primer contacto, Jorge Javier Vázquez ofreció a los concursantes limar asperezas antes de que Castejón abandonase el concurso, pero ambos rehusaron la invitación, dejando claro que no es posible que lleguen a un entendimiento. "Ella no me interesa como persona", expresó Hugo. "No quería compartir con él ni un minuto de mi tiempo", sentenció Mila.

Duro ataque

Antes de salir definitivamente, Castejón aprovechó sus últimos instantes con Mila para lanzarle un último ataque. "Tómate algo que no huela tanto", le espetó Hugo, dando a entender que la colaboradora tenía mal aliento. "Ten cuidaidito con lo que dices, chaval", le respondió Ximénez. "Digo la realidad: tómate un colutorio", continuó Castejón. Mila no quiso seguir con la discusión y sentenció: "A la puta calle". Tras la salida de Hugo, la exconcursante de 'Supervivientes 2016' reiteró su felicidad y calificó a Castejón de mal compañero.

Mila habla con Hugo Castejón en 'El tiempo del descuento'

Mila dice adiós

La colaboradora de 'Sálvame' también abandonó ayer la casa, tras su visita exprés que únicamente se prolongó durante el tiempo que duró la gala. Al final del programa, Jorge Javier anunció que Mila tendría que macharse de Guadalix "por el momento". Una información que sorprendió a sus compañeros, porque esperan que la visitaba fuera más larga. "No os podía decir que no me quedaba", explicó Mila para justificar su salida y paliar la decepción del resto de concursantes.