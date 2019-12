El tenso reencuentro de Miriam Saavedra y Hugo Castejón en la final de 'GH VP 7': "Con Judas no pienso hablar"

La noche del jueves 19 de diciembre, 'GH VIP 7' se despidió con la gala final con un triple enfrentamiento entre Mila Ximénez, Alba Carrillo y Adara Molinero. Una ocasión en la que el programa contó con la ganadora de la anterior edición, Miriam Saavedra, con el fin de que hiciera entrega del maletín a la nueva ganadora del reality, lo que provocó que coincidiera con Hugo Castejón, exconcursante de la presente edición, con quien había mantenido una estrecha relación en el pasado.

Hugo Castejón y Miriam Saavedra en la final de 'GH VIP 7'

Al arrancar la gala, Jorge Javier Vázquez saludó a los presentes en plató, entre los que se encontraba Saavedra, quien bromeó con el hecho de que se había "puesto guapa" para el presentador, mientras lucía su vestido en el centro del plató. Ocasión que Vázquez aprovechó para referirse a Castejón, con quien la ganadora había compartido sofá en el comienzo de la gala. "Yo con Judas no pienso hablar ni menos discutir. Ellos se ahorcan solos", afirmó la peruana, con indiferencia.

"Y te lo digo a la cara y mirándote a los ojos", recalcó Miriam, dirigiéndose a Castejón, quien decidió no iniciar una discusión con ella. "Jorge, yo no he querido hablar en todo el concurso y no voy a hablar ahora. Si quiere decir lo que sea que lo digo pero yo no toco ese tema", declaró el exconcursante. "Claro, él siempre deja en el aire todo", replicó Saavedra, haciendo referencia a las críticas que Castejón había lanzado en distintos platós en su contra, hablando también de supuestos encuentros amorosos entre ambos.

"No he hablado sobre ella"

"De todas formas, he venido para darle el maletín a la ganadora", atajó la ganadora de 'GH VIP 6', quien incluso confesó que "ya tengo mi favorita" entre las tres finalistas. "¿Pero entonces entre vosotros hubo algo o no?", quiso saber Jorge Javier, ante lo que ella replicó que "claramente que no, nunca". "Ahora que lo diga el señor, que tenga cojones", animó Saavedra, para toparse con el silencio de Hugo. "No me he dirigido a ella, no he hablado sobre ella", declaró el exconcursante, tajante, a lo que la peruana no dudó en responder. "Has hablado de mí mucho, solo que aquí, te chupas", replicó Saavedra, dando por zanjada la conversación, antes de que el presentador colocara a Dinio entre ambos para evitar posibles disputas.