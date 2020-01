'El tiempo del descuento': Mila Ximénez acepta la propuesta de Jorge Javier y vuelve a la casa

La noche del domingo diecinueve de enero, la segunda gala de 'El tiempo del descuento' se ha desarrollado de una manera sorprendente, tanto para los concursantes como para los espectadores. Hemos conocido la decisión de Adara, que ha decidido marcharse por el bien de su pequeño, hemos vivido las primeras nominaciones y, por si fuera poco, hemos visto a Antonio David convertirse en el primer expulsado del programa.

Mila Ximénez

Pero esto no es todo y en plató las cosas tampoco han estado muy tranquilas. El programa no había hecho más que empezar y ya habíamos vivido una pelea entre Sofía Suescun y Rocío Flores y entre –una vez más- Sofía y Diego Matamoros. Y el presentador se ha dirigido a Mila Ximénez, exconcursante de 'GH VIP 7', para preguntarle cómo vivía el programa desde fuera y para hacerle una propuesta.

"¿Tú subirías a la casa?". Esa ha sido la pregunta que ha dejado a Mila con el gesto del revés. Jorge Javier Vázquez le ha dejado pensar la respuesta y no ha sido hasta el final del programa cuando ha vuelto al tema. Y sí, efectivamente, Mila entrará en la casa y aunque nadie lo ha confirmado, quizá lo haga como concursante para ocupar el hueco que Adara ha dejado al tomar la decisión de abandonar por su hijo.

¿Cuándo volverá?

No se sabe cuándo llegará el momento en el que se presentará en Guadalix de la Sierra una vez más ni cómo será la reacción de sus compañeros. Aunque al principio parecía que tenía muy claro que no volvería a entrar al reality, no le ha costado nada responder a Jorge Javier: "¿Tú quieres que yo entre en la casa? Pues entramos en la casa". Así de directa ha sido. Veremos a ver cómo afecta su llegada a la convivencia.