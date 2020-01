Mila Ximénez y Belén Esteban se enfrentan en 'Sábado deluxe': "Ha esperado cuatro años para vapulearme"

El sábado 11 de enero, Mila Ximénez acudía al plató de 'Sábado deluxe' para hablar sobre la entrevista en exclusiva que hizo en la revista Lecturas y hacer balance de este tiempo alejada del formato. La granhermana expresó cómo se había sentido tras salir de la casa de Guadalix y admitió su tristeza al ver que se había divido la opinión de sus compañeros de trabajo ante su paso por el concurso. Pero su mayor decepción fue, sin duda, con Belén Esteban.

Belén Esteban y Mila Ximénez

"Tenemos que plantearnos que nunca hemos sido amigas y no tenemos que disfrazar el discurso y decir que nos queremos", comenzaba la colaboradora de 'Sálvame'. Esta insistió en que Belén se ha vengado de ella: "Creo que ha esperado cuatro años para vapulearme y cobrarse la deuda que tenía conmigo porque yo fui muy critica con su concurso". "Tampoco soy la que tiene mejores formas, pero no es lo que dice, es cómo lo dice", afirmó Mila, dando este como uno de los motivos por lo que tanto le han afectado las críticas de su compañera. "En el fondo yo creo que me odia por lo que le hice", admitió la finalista de 'GH VIP 7', que piensa que ambas se han criticado sus respectivos concursos y ya no hay nada más que saldar. "Ni Belén me quiere a mí, ni creo que yo le tenga cariño a ella. Entonces, ¿por qué vamos a seguir fingiendo?", concluye la exconcursante del reality.

Kiko Matamoros se pone del lado de Mila Ximénez

El colaborador de 'Sálvame' confesó que aunque no se tienen una "amistad fraternal" sí le tiene cariño y siempre ha defendido su posición en el programa. Sin embargo, admitía que la primera parte del concurso de Ximénez no le ha gustado nada: "Cuando no he tenido más remedio, me he mordido la lengua para no decir algo negativo". Kiko Matamoros aprovechaba además el momento para recriminar la actitud que han tenido Belén Esteban y María Patiño mientras su compañera se encontraba dentro de la casa y que ahora van de "amiguitas": "Si yo soy amigo de alguien no le jodo el bolsillo", un ataque que hizo saltar a Esteban y que provocó que ambos se enzarzasen en una disputa que terminaba con la intervención de Ximénez.

Un final feliz

Tras los reproches y la intervención de Jorge Javier Vázquez, Mila Ximenez y Belén Esteban guardaron sus armas y se fundieron en un abrazo que dejó atrás todos los malos rollos que se habían creado tras la exclusiva de Ximénez en la revista Lecturas. Las tertulianas de 'Sálvame' vuelven a ser compañeras y amigas. ¿Durará mucho este cambio de actitud?