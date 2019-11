'Got Talent España': Hugo Molina, Hermes y Pitu se convierten en los primeros finalistas

Las audiciones de 'Got Talent España' llegaron a su fin el pasado lunes 18 de noviembre. Casi 300 concursantes han pasado por el escenario del programa de Telecinco a lo largo de estos últimos dos meses y muchos de ellos han conseguido los tres síes que les dan opción a volver a actuar una vez más sobre el escenario, y otros pocos recibieron el pase directo a la siguiente fase. El 25 de noviembre ha dado el pistoletazo de salida la primera semifinal de la quinta edición.

Pitu en la semifinal de 'Got Talent España'

Como era de esperar, la noche ha estado cargada de talento. Danza, cante, magia, fuerza, risa y acrobacias han sido protagonistas de la primera entrega en directo de la temporada. El jurado ha sido el encargado de mandar al primer concursante a la final, y es que con su Pase de Oro conjunto han decidido que tenía que ser Hugo Molina, el niño del tambor, el que tuviera una nueva oportunidad para demostrar su valía y optar al premio.

Cuando todos los números han terminado, ha llegado la hora de las votaciones. El primer elegido por el público ha sido Hermes, que ha dejado a todos boquiabiertos con su habilidad como acróbata volando por los aires. Después, de entre Acrobarcelona, Melanie y Pitu, ha sido este último el que ha saltado directo a la final con tres votos de cuatro del jurado.

Risto vuelve al programa

Durante la última gala de audiciones, Risto Mejide aseguró que quizá esa fuera la última vez que le viésemos en el programa. Pero no ha sido así. Aunque el inicio de la primera gala en directo ha sembrado la duda entre todos los espectadores porque no ha entrado al plató con el resto de sus compañeros, no ha tardado en aparecer en el plató alegando que todo lo que se empieza se acaba: "Os creíais que os ibais a librar de mí".