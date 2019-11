Hugo Sierra le habría sido infiel a Adara dos semanas antes de empezar 'GH VIP', según 'Socialité'

Pocas telenovelas hay hoy en día que tengan una trama con tantos giros y sorpresas como el reality 'GH VIP 7'. El espacio de Zeppelin para Telecinco ha superado su ecuador y lo ha hecho con una trama que bien seguro les gustaría tener a muchas de estas producciones: la inesperada historia de amor entre Adara Molinero y Gianmarco dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. El acercamiento entre ambos se produjo en las últimas semanas y terminó desembocando días atrás en una confesión muy directa por parte de la chica: está enamorada de él. El Maestro Joao fue determinante para que la chica confesase que sí siente algo por el italiano y que estaba dispuesta a dejar a su marido cuando saliese de la casa.

María Patiño en 'Socialité' (Telecinco)

Tal y como decidió relatar en el confesionario, pensando que allí nadie la estaba grabando, la relación entre ella y Hugo Sierra estaba prácticamente rota antes de entrar a 'GH VIP 7'. La falta de sexo, de entendimiento entre ambos y la necesidad de Adara de abandonar el lugar en el que vivían para volver a la península parece que fueron totalmente determinantes para que entre ambos se generasen graves problemas que habrían terminado con esta ruptura. Jorge Javier Vázquez anunció que el chico le había comunicado que ahora sí, daba por finalizada su relación con Molinero, aunque este no ha querido pronunciarse públicamente sobre el tema... ¿Esperando para poder realizar una exclusiva en alguna reconocida revista o en 'Sálvame deluxe'?

¿Qué pasó en esa casa?

Pues bien, lo que no esperábamos es la información que ha revelado en exclusiva 'Socialité' este sábado 9 de noviembre. El espacio conducido por María Patiño ha contado con un testimonio en exclusiva de un vecino de Hugo Sierra que ha revelado que el chico le habría sido infiel a Adara Molinero "dos o tres semanas antes de que empezase 'GH VIP'". Un equipo del espacio se encontraba realizando una guardia en el portal del edificio en el que vive Sierra y fue entonces cuando este vecino se interesó en contar esta información, desconocida hasta ahora, pero con la condición de no dar su verdadera identidad para evitar tener problemas con el chico.

Este vecino ha contado que poco antes de que Adara entrase en el reality, vio a Hugo llegar a su edificio llegar con una joven chica "de unos 20 años" a su edificio. Ambos venían directos de una discoteca cercana a ese lugar, ¿se habrían conocido allí quizás?. Lo que sí sabemos es que el hombre les vio abrazándose y con una clara complicidad que, según él, evidenciaría que algo pasaba entre ellos. Según este testimonio, ambos se metieron en el ascensor y entraron juntos al hogar de Sierra, del que no salió nada, al menos en los primeros minutos. "Hugo, santo no es (...) imagino que a estudiar a esa casa no iban", confirmaba este testimonio que además explicó que la chica era radicalmente distinta a Adara. Y es que aunque no ha podido confirmar qué sucedió dentro de ese hogar, está convencido que ambos tuvieron algún tipo de relación íntima allí.