Luca se encara con Jorge Javier en 'GH VIP 7' por Gianmarco: "Parece un interrogatorio policial"

La noche del jueves 7 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró su décima gala, en la que los concursantes tuvieron que despedirse de Gianmarco Onestini, al ser expulsado frente a Alba Carrillo. Dada su estrecha relación con Adara Molinero, el programa no solo le mostró imágenes de momentos juntos dentro de la casa, sino que además le dio la oportunidad de conocer que la concursante estaba dispuesta a dejar a Hugo Martín a causa de su relación con el italiano, quien se negó a confesar en voz alta lo que sentía por Molinero a pesar de la insistencia de Jorge Javier Vázquez, dado que defendía que su compañera debía hablar primero con su pareja. Una insistencia que continuó en plató y por la que acabó saltando el hermano del concursante, Luca Onestini.

Luca defiende a su hermano Gianmarco ante Jorge Javier en 'GH VIP 7'

"Ayúdame, que estoy destrozado", susurró Gianmarco al abrazar a su hermano nada más entrar en plató, después de haberse despedido de Adara y ver vídeos en los que la concursante hablaba de lo que sentía por él. "Nos hemos dado cuenta de todo y hemos dado por supuesto que Adara y tú estabais enamorados", declaró Jorge Javier, una vez a solas con el italiano. Fue entonces cuando el presentador dio la oportunidad a Elena, madre de Molinero, de decirle algo al recién llegado al respecto. "Está muy descolocado. Prefiero no decirle nada", reconoció la defensora de Adara, tras lo cual intervino Luca. "Hay algunas cosas que no se pueden decir ahora. Parece un interrogatorio policial", opinó el hermano mayor de Gianmarco.

"Durante algunos días, semanas, hemos vivido la historia de Gianmarco y Adara con pasión. Los espectadores estamos enganchados", reconoció Jorge Javier, quien opinó que la intimidad que ambos habían mantenido era "mucho más cruel que una infidelidad". "Ha sido una intimidad de pareja", señaló el presentador, antes de declarar que la despedida del italiano había dejado a Adara "muy descolocada". "No sabía qué decir", reconoció Onestini, ante lo que Vázquez insistió en que podía haberle dicho lo que realmente sentía por ella. "No entiendo por qué tiene que decirlo delante de todo el mundo", intervino Luca, molesto, antes de recordar que Adara había confesado sus sentimientos "cuando pensaba que las cámaras no la grababan". "Gianmarco tenía que haber respondido en ese momento", opinó Elena, que criticó el hecho de que Luca intentara "hacer ver algo que no es". "Quieres hacer ver que nos está engañando. Ellos han vivido una historia, pero ella se ha dado cuenta, a él se lo han contado", declaró la madre de Adara.

"No lo podéis machacar así"

Gianmarco se derrumba tras confesar sus sentimientos por Adara en la Gala 10 de 'GH VIP 7'

"Yo tengo que respetar lo que ella me ha dicho", defendió Gianmarco quien, ante la presión, acabó respondiendo a la madre de Adara cuando ella le preguntó si estaba enamorado de su hija. "Sí", contestó el italiano, antes de derrumbarse, lo que hizo saltar a su hermano Luca. "No me lo podéis machacar así, no me gusta verlo así", criticó el italiano, quien se puso en pie para consolar a Gianmarco y pidió a Jorge Javier que respetase a su hermano. "Me parece que este programa ha tratado esta relación con mucho respeto", declaró el aludido, antes de plantearle a Luca si creía que estaban tratando mal a su hermano.

"No está bien hacerle esto", replicó entonces el denfensor de Gianmarco, tras lo cual Jorge Javier le instó a volver a su sitio. "Siéntate porque si no, tendré que expulsarte del plató", amenazó el presentador. "Si él se va, me voy yo también", intervino entonces Gianmarco, antes de que su hermano lo abrazara para ocupar su lugar. "Qué mal que tu última noche en el programa sea así", criticó Jorge Javier, quien no desperdició los últimos minutos de programa para lanzar una última réplica a Luca. "El programa te ha tratado a la altura y creo que no nos lo merecemos", soltó el presentador.