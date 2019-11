Adara comparte más detalles sobre su relación con Hugo Martín en 'GH VIP 7': "No le echaba de menos"

La noche del jueves 7 de noviembre, Telecinco emitió la décima gala de 'GH VIP 7', en la que los concursantes tuvieron que despedirse de Gianmarco Onestini, al convertirse en el concursante expulsado frente a Alba Carrillo. Además, el programa emitió imágenes de una nueva conversación de Adara Molinero y Maestro Joao en el confesionario, sin ser consciente de que los estaban grabando, donde la concursante se sinceraba con su compañero sobre su relación con Hugo Martín.

Adara conversa con Joao sobre su relación con Hugo en 'GH VIP 7'

"Fuera va a funcionar, seguro", opinó Joao, sobre la relación entre Adara y Gianmarco, dado que apuntó a que el italiano estaba "súper enganchado". "Hay un paso muy difícil, que es decirlo", reconoció el vidente durante la conversación con su compañera. "Si no fuese por Martín me da igual, para delante, pero sé que no te conviene", añadió Joao, quien apostó por la posibilidad de que Hugo, como pareja de Adara, estuviera "sufriendo mucho" y señaló que Gianmarco no se daba cuenta de lo observados que estaban cuando se acercaba a Molinero. "Quiero dejar el local de él", confesó Molinero, haciendo referencia al establecimiento que compartiría con Martín en Las Palmas. "Tú también querrás vivir", opinó Joao, antes de animarla a regresar a Madrid, donde vaticinó que tendría "mucho jaleo".

"Te juro que he luchado por nuestra relación", aseguró Adara durante la conversación, donde Joao declaró que, de seguir junto a Hugo, sería infeliz toda su vida. "Y tu hijo, también", añadió el vidente, tras lo cual su compañera relató que había hablado con su padre para comentarle el hecho de que Martín no se acostaba con ella, algo que ambos coincidieron que no era normal en una pareja. "Me paseo en bragas por casa y nada, haciendo deporte en medio en pelotas y nada", protestó la concursante. "Yo no sabía qué me pasaba cuando entré, porque no le echaba de menos", confesó Adara, quien imaginó con su compañero la posibilidad de que Martín le hubiera propuesto matrimonio en el concurso. "Si le dices que no, se lía la mundial", opinó Joao.

"Tengo ganas de empezar una vida nueva"

Adara planteó entonces la cuestión de si Gianmarco sería igual fuera que dentro de la casa, si sería "seductor". "Sí, pero eso no es algo que uno decida hacer", declaró Joao. "Tampoco tienes que volver a empezar. Tienes que continuar y ahora, mejor", añadió el vidente, tras lo cual Molinero relató que Hugo no trabajaba. "Podríamos haber hecho muchas cosas y no hacemos nada", se quejó Adara, quien recordó lo mucho que a su pareja le gustaba ir a la playa, entre otras actividades cotidianas y repetitivas desde su punto de vista.

"Estoy hasta el coño de la playa", soltó la concursante, antes afirmar que la situación era "demasiado, una locura". "Tenemos que ver lo que pasa hoy y continuar con la cabeza centrada", le aconsejó Joao, ante la posibilidad de que Gianmarco fuera el expulsado. "Tengo ganas de empezar una vida nueva. Me siento liberada", reconoció por su parte Adara, tras lo cual Joao señaló que, por lo que le había contado de Hugo, la había "machacado psicológicamente". "Tú lo has vivido hasta donde lo has vivido y se acabó", concluyó Joao, antes de que Adara recordara un episodio en el que Martín la había insultado y ella se había vuelto loca lanzando gritos.