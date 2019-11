Hugo Sierra negocia "una buena oferta económica" para dar su versión sobre Adara, según Miguel Ángel Nicolás

La trama que Adara Molinero y Gianmarco Onestini están protagonizando en 'GH VIP' sin duda se ha convertido en el principal tema de conversación de todos los programas de Telecinco. Si días atrás veíamos una clara atracción entre ellos y un acercamiento que podría ir a más, todo se precipitaba este jueves 7 de noviembre, cuando en la gala conducida por Jorge Javier Vázquez se revelaban unas imágenes en las que veíamos a la chica contar todo tipo de detalles de su relación con Hugo Sierra, afirmar que sí quería dejar al padre de su hijo y confesar que, tal y como muchos imaginaban, sí se está enamorando del italiano.

Adara Molinero y Hugo Sierra

La historia que ha centrado la actualidad en la casa de Guadalix de la Sierra en los últimos días daba un giro radical con esta inesperada revelación. "¿Estás enamorada?" le preguntaba el Maestro Joao a la chica, que tenía a Gianmarco justo a su lado. Mientras que estaba no dudaba en sonreír pero intentar desviar la atención, el vidente seguía insistiendo y le recriminaba que "es absurdo, si yo sé la respuesta". Era entonces cuando esta se acercaba al italiano y al oído le confesaba el peor de los temores que podía tener Hugo Sierra fuera: sí, se está enamorando de Gianmarco y ya no hay nada que hacer, es imposible parar lo que está sintiendo por él. Obviamente, la situación estallaba y Jorge Javier Vázquez en directo era el encargado de dar voz a Sierra.

Este había optado por no acudir al plató, previsiblemente para no encontrarse con el italiano en plató si finalmente este era expulsado (como así fue) y además no tener que enfrentarse en directo a lo que venía. "Da por rota su relación con Adara, después de los últimos acontecimientos", afirmaba entonces Vázquez, dejando claro que Hugo sí veía ya Adara como a su expareja. Este momento llegaba después de un impactante vídeo en el que Molinero confesaba además que su familia era plenamente consciente de la crisis entre ambos y que incluso su madre le había advertido que no se enamorase de nadie en la casa, previsiblemente teniendo en cuenta que esta ya no quería a Hugo.

¿Negociando para hablar de Adara?

Pues bien, más allá de este mensaje lanzado por Vázquez, no ha habido ningún tipo de respuesta más por parte de Hugo. ¿Por qué? El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' Miguel Ángel Nicolás, podría haber dado con la clave de esto. Este viernes 8 de noviembre este ha afirmado que Hugo se encuentra a día de hoy negociando una buena oferta económica para dar su versión del tema. Según este, el chico estaría dispuesto a rentabilizar el drama que a día de hoy está viviendo con Molinero. "Está esperando a que llegue una buena oferta para contarlo todo", sentenciaba también Nicolás. Previsiblemente esta llegará por parte de algún espacio de Telecinco como 'Sábado deluxe' o de alguna publicación como Lecturas o Semana.¿Acabará aceptando entonces la oferta? ¿Le veremos contar su drama por dinero?