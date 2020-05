Jordi González aclara su despedida de 'Supervivientes' y su cierre de Instagram: "Me apetece desconectar"

El pasado 24 de mayo, 'Supervivientes: Conexión Honduras' llegaba a su fin con motivo de la marcha de Honduras de los robinsones y de la recta final en la que entraba el reality show. Sin embargo, el adiós de Jordi González sorprendió a muchos, quienes lo interpretaron como una despedida de Mediaset.

Jordi González en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Esto, además, se ha acrecentado al conocer que Telecinco emitirá el próximo 31 de mayo un debate especial con Sonsoles Ónega al frente en lugar del propio González. Sin embargo, puede entenderse como una primera toma de contacto de la periodista en el prime time, puesto que será la encargada de moderar los debates de 'La casa fuerte'. Además, poco después de su despedida, el catalán también cerró sus redes sociales.

"No ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar. Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones", señala a Yotele. "En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme", comenta, poniendo fecha a su regreso a televisión.

La despedida de Jordi González

Con estas declaraciones, González pone fecha a su vuelta a Telecinco, especificando que su despedida y cierre de Instagram es únicamente temporal. Telecinco tenía previsto poner fin a 'Conexión Honduras' el 24 de mayo y este último debate con Ónega ha sido algo surgido sobre la marcha. En el último día de Jordi González en la edición de 2020, alababa el trabajo de Lara Álvarez y agradecía a sus compañeros su labor, puesto que "si no se expresa, la gratitud no vale nada".