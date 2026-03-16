Hulu descarta el reboot de 'Buffy, cazavampiros' con Sarah Michelle Gellar

Por Alejandro Rodera |

La reinvención de 'Buffy, cazavampiros' no saldrá adelante. El proyecto, bautizado como 'Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale', emergió en febrero de 2025 con el encargo oficial de su piloto por parte de Hulu, pero finalmente la plataforma verde ha decidido no seguir adelante con la ficción producida por 20th Television y Searchlight Television.

La encargada de desvelar esta información ha sido la protagonista de la serie original, Sarah Michelle Gellar, que estaba implicada en el reboot. "Me da mucha pena tener que compartir esto, pero quiero ser yo quien os lo diga. Desgraciadamente, Hulu ha tomado la decisión de no seguir adelante con 'Buffy: New Sunnydale'", ha expresado la actriz a través de su cuenta personal de Instagram, añadiendo un mensaje de agradecimiento a una figura clave.

El reparto de 'Buffy, cazavampiros'

"Quiero darle las gracias a Chloé Zhao, porque nunca había pensado que volvería a ponerme las estilosas, aunque económicas, botas de Buffy. Y gracias a Chloé pude recordar cuánto la quería y todo lo que significaba no solo para mí, sino para todos vosotros. Y esto no cambia nada de eso, y os prometo que si realmente llega el apocalipsis, todavía podéis avisarme", zanja la intérprete y productora ejecutiva.

Sarah Michelle Gellar en 'Buffy, cazavampiros'

La reacción de la protagonista

Así pues, la aproximación de Zhaopese al estatus actual de la directora, que viene de lanzar ' Hamnet ' y también ha firmado títulos como ' Eternals ' o la oscarizada ' Nomadland '. Tras el guion del piloto se encontraban Nora y Lilla Zuckerman (' Poker Face '). Aun así, desde Deadline se apunta que, por lo que podría regresar en algún momento desde otra perspectiva.

La principal protagonista del proyecto, Ryan Kiera Armstrong, que iba a recoger el testigo de Gellar, también ha reaccionado a la cancelación. "Quería agradeceros el apoyo que me habéis dado tanto a mí como a la serie. A lo largo de los últimos meses, ha sido algo muy especial. Estoy muy orgullosa de lo que hicimos. Me da pena que no podáis verlo, pero eso no merma mi increíble experiencia", apunta, sin cerrar la puerta del todo a la cazadora de vampiros: "'Buffy' es una gran parte de nuestras vidas y eso no se va a disipar, así que quién sabe qué pasará en el futuro".