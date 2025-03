Por Pablo Fernández Pérez |

La tercera temporada de 'La Moderna' llega a su fin y, con ella, la serie. Después de más de 360 capítulos, la ficción de las tardes de RTVE pone punto final dejando su franja completamente libre el próximo 18 de marzo de 2025. Humberto Miró, quien es creador del serial, además de director y guionista, ha hablado con FormulaTV acerca de lo que supone afrentar la despedida de esta serie y hace balance de todo su recorrido desde septiembre de 2023.

Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, preparando ya los últimos capítulos de 'La Moderna'.

El final ya está a la vuelta de la esquina, ¿cómo se afronta el final de una serie así, que ha durado tres temporadas?

Muy contento, con mucho orgullo. A lo mejor, por ser serie diaria, esperábamos más, pero ha sido todo muy exprés. Incluso, a la hora de los reconocimientos, que habitualmente suelen llegar cuando las temporadas son más longevas, a los 200 capítulos fuimos nominados a Mejor Serie en los Emmy junto con 'La promesa', y luego otro premio en el Festival de Almería... ha ido todo muy exprés, muy deprisa, en general. Pero todo muy bien, muy contentos y muy orgullosos.

¿Cómo fue el momento en el que se dijo que se acababa?

Fue un momento para el que la gente estaba preparada, conocíamos la posibilidad de que la serie finalizaba. Podía haber un cambio de rumbo en el último momento debido a las audiencias, pero la gente estaba preparada, lo cual no quita que tenga un poco de sinsabor.

Algún miembro del equipo comentó que fue un jarrón de agua fría.

Es inevitable, es inevitable. No sé si tú lo sabes, más de un compañero del elenco y más de un compañero de la parte artística y técnica tuvo ese sinsabor, pero eso no significa que no sea una reacción completamente humana y comprensible por todos estos factores que se están explicando aquí. Porque, obviamente, tiene que ver con una cuestión irracional y emotiva que da mucha pena, pero todos entendemos que esto es televisión. Hemos empezado muchas series y hemos acabado otras, pues empezaremos otras nuevas.

Sergio Calderón aseguró que 'La Moderna' dependía demasiado de 'La promesa' y que eso fue decisivo en la toma de la decisión, ¿cómo se toma uno eso?

Este equipo son gente muy experta y muy analista con todo lo que tiene que ver con los parámetros que se mueven a la hora de analizar datos y seguro que a Sergio Calderón no le falta razón, puede ser que algo de razón lleve. Después, más allá de todo eso, creo que los espectadores que siguen a 'La Moderna' tienen por sí mismos una entidad y una atención propia como para también ponerlo en valor, ¿sabes? Más allá de que se puedan sumar después muchos más televidentes para continuar la programación de lo que viene después de 'La Moderna', creo que tenemos suficiente entidad como para ponernos en valor por nosotros mismos.

Un gran momento que os lleváis es el de la nominación al Emmy Internacional, ¿cómo fue enterarse de la gran noticia?

Pues una sorpresa, completamente. Fue una sorpresa mayúscula para nosotros. Es verdad eso que se dice muchas veces de que la nominación es el premio. Realmente, hasta que no vas allí y vives la experiencia, no te das cuenta. Intentamos transmitir al equipo, antes y después de volver con las manos vacías, que el premio real fue la nominación. En los Emmy nos explicaron que suele ir un representante de cada continente y, en este caso, no solo es del mismo continente, sino que es del mismo país, de la misma franja horaria y de la misma cadena. Dijimos: "algo hemos debido llamar la atención en todos los miembros de la Academia de Televisión para que estemos aquí acompañando a un producto tan consolidado y estupendo como 'La promesa', nuestros compañeros".

Fuiste a Nueva York, ¿cómo fue todo aquello?

Fue increíble. Fuimos Luis Santamaría y yo porque solo podíamos ir dos pero creo que debería haber venido todo el equipo de guionistas porque han hecho un trabajo maravilloso de toda esta adaptación de la novela de Luisa Carnés. Fuimos y sí, fue un recibimiento, una atención, una manera de transmitirnos y de poner en valor lo que estaba pasando en aquellos momentos que, la verdad, lo vivimos como un auténtico sueño.

Algo que se ha comentado mucho últimamente han sido los datos de audiencia en este nuevo año. ¿A qué se debe esta subida de audiencia en la última temporada?

Yo creo que, de alguna manera, suele pasar. Al principio, es complicado llegar y acertar con todo. Tienes que ir colocando los elementos en su sitio y eso nos llegó a partir de la segunda renovación, que fue cuando empezamos a consolidar los datos que veníamos arrastrando desde el arranque e intentar incrementarlos un poco. Lo que nos hizo falta fue un poquito de tiempo y, a partir de ahí, caminamos más seguros hasta estos días.

¿Crees que la serie se despide en lo que podría haber sido su mejor momento?

Por supuestísimo que sí, pero también creo que es mejor dejar las cosas en todo lo alto para que el recuerdo sea el mejor posible.

De la segunda a la tercera temporada hubo una gran vuelta de rosca a la serie, introduciendo numerosos cambios, ¿qué se buscaba con este giro?

Se pretendía intentar, de alguna forma, equilibrar los conflictos de las dos clases que confluían, tanto en el cabaret como en el salón del té: la clase burguesa acomodada y la clase trabajadora. Equilibrar sus conflictos. Realmente, también fue una decisión muy arriesgada y de la que nos sentimos muy orgullosos porque era despedir a personajes tan queridos como la propia Matilde, al propio Iñigo o a la propia Carla, despedirlos para hacer una apuesta completa de un nuevo elenco de una familia nueva que llegaba e implementar movimiento en todo el salón de té. Creo que salimos beneficiados.

¿Cómo ha sido el trayecto y trabajo de sacar adelante una serie diaria durante tres temporadas?

Ha sido muy duro. Las series diarias son series que, no nos cansamos de decirlo y yo lo leo mucho en FormulaTV, son una auténtica escuela. Ya lo vivimos en 'El secreto de Puente Viejo' y en 'Acacias 38' y, para nosotros, para técnicos y para actores, es una auténtica escuela. 'La Moderna' supuso un paso más a la hora de afrontar una serie diaria en un entorno urbano tan apasionante y, a la vez, tan exigente como fue el final de la Segunda República y toda esta situación que queríamos señalar mucho por la efervescencia cultural que sucedía entonces. Todo eso fueron retos que no habíamos tenido antes y que nos ayudaba a perfeccionar más un producto que ya conocíamos pero que, a pesar de ello, no deja de suponer retos diarios.

En una entrevista hace unos años comentaste que el mayor peligro al hacer melodramas y manejar emociones era que los actores perdieran la naturalidad durante el rodaje. ¿Cómo se ha manejado eso con esta serie?

En este caso, hemos tenido una Biblia maravillosa, que es 'Tea Rooms', la novela en la que está basada 'La Moderna'. Eso nos ha ayudado muchísimo, al tener esos tintes tan realistas, a la hora de trabajar con los actores para, de alguna forma, atornillar y sellar esos personajes a lo que era el estilo y el tono de la serie. Más allá de todo eso, a ninguno se nos escapa que también nos gusta terminar de componer el puzzle con algunos elementos más costumbristas o que tengan que ver con comedia y donde ahí los personajes ya se manejan en otro registro. Pero es para darle algo más de color a lo que es una historia que quizás podría ser algo más dura si nos hubiéramos ido directamente a la novela. Creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho, la novela.

¿Estás contento con el resultado actoral?

Muy, muy, muy satisfecho y orgulloso de todos los actores. También de los figurantes que han formado parte de la familia y de muchos personajes episódicos que han ayudado muchísimo en tramas secundarias que, muchas veces, son igual de importantes que las troncales porque son las que avanzan de una manera más rápido y que ayudan a ese equilibrio. Estoy superorgulloso, la verdad, muy orgulloso de mi gente.

Eso debe ser muy reconfortante al final del camino.

Totalmente. Y poder mirar a tus compañeros a los ojos y ver que, aunque la aventura se acababa, lo ha puesto todo el mundo en valor y que somos un equipo. Esto es fundamental en este proceso de trabajo de una serie diaria. Estoy muy agradecido a todos. Nos llena de satisfacción y de orgullo.

Más de 360 episodios, tres temporadas, ¿qué balance haces de estos últimos casi dos años con esta serie?

El balance es que ha sido un viaje donde todo ha pasado muy deprisa, pero más allá todas las cosas que nos han pasado, sinsabores, accidentes sufridos, pérdidas, despedidas, ha sido todo muy bonito.

¿Destacas algún momento en especial que recuerdes?

Recuerdo los primeros días que grabamos en la galería y en el salón del té, recuerdo los primeros días que grabamos en la Corrala, recuerdo volver a grabar en la casa de los Pedraza con la familia nueva. Me quedaría con estos tres momentos.

¿Estás satisfecho con el final de la serie y el cierre de las tramas?

Totalmente, estamos muy satisfechos. Hablo por mí pero puedo hablar por Boomerang TV, por Luis Santamaría, por Carlos Martín, por todos. Cada página escrita aparte de las tramas que se escribían en 'Tea Rooms' han ido un homenaje a Luisa Carnés, al legado que ha dejado esta mujer. Nos sentimos muy, muy orgullosos. Dentro de que estas despedidas no gustan a nadie, nos sentimos muy orgullosos y, también, quería agradeceros a vosotros, a todos los medios que nos estáis llamando, al tiempo que estáis dedicando para hablar con nosotros, porque eso habla mucho del legado que dejamos.

¿Futuros proyectos? ¿Se puede desvelar algo?

Por ahora no, por ahora no. Estamos trabajando ya en otros proyectos, afortunadamente. Algunos muy avanzados y otros menos, pero aún no te puedo contar nada porque no me autorizan. Estamos en ello y no queremos abandonar la senda de las series diarias. Nos gustaría volver en otro momento, ya sea en TVE, en Antena 3 o donde nos den la oportunidad de llevar historias.