Ibai Llanos sale en defensa de Gerard Piqué y desmiente la información publicada en 'Vamos a ver'

Shakira continúa estando de máxima actualidad tras su separación de Gerard Piqué y por las varias canciones que ha lanzado en las que manda indirectas a su expareja. Como no podía ser de otra manera, en su nuevo single "El jefe", la colombiana vuelve a atacar al entorno del futbolista. El 21 de septiembre, Joaquín Prat en su programa recogía la letra de la composición y la reacción del catalán. La presentadora Adriana Dorronsoro era la encargada de comentar cómo había sentado el hit de la artista: "Piqué ha reaccionado a la canción de Shakira. Se compara con el ave fénix, dice que está hecho un toro y ahora verás por qué Joaquín"

Sin embargo, el programa de 'Vamos a ver' había recogido unas palabras en las que el empresario se refería a su excompañero de equipo Ferrán Torres. Por otro lado, aparecía Gerard Piqué sonriendo.

Además, el creador de contenido ha comentado entre risas: "Esto es increíble, para el que le falte contexto, esto se ha emitido en probablemente en el programa más visto de toda la televisión en España. No puedo creer hasta dónde ha llegado la Operación Fénix". Ibai Llanos también ha explicado que el fénix que han compartido en el programa es por KOI, el equipo de videojuegos que tiene el streamer y el futbolista, y no por la cantante colombiana.

Ahora Shakira va a por su suegro

En esta nueva canción con sonidos mexicanos que han recogido en el programa de Joaquín Prat, Shakira ya no ataca ni al padre de su hijos, ni a la madre de Gerard Piqué, la artista decide lanzar una indirecta al único miembro que no había nombrado todavía en sus últimos singles, su suegro: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura".