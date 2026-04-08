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FICHAJE

Ignacio Soto Pérez, nuevo CEO de la productora Boomerang TV

La compañía, que pertenece al grupo Mediawan, es una de las principales productoras audiovisuales de España.

Ignacio Soto Pérez, nuevo CEO de la productora Boomerang TV
©Boomerang TV
Por Adrián López CarcelénPublicado: Miércoles 8 Abril 2026 16:18 (hace 2 horas)

Boomerang TV tiene nuevo CEO. Ignacio Soto Pérez se incorpora a la compañía para continuar impulsando su desarrollo en España. La salida de Jaime Ondarza del grupo ha provocado la llegada del nuevo directivo, que cuenta con una dilatada experiencia en el sector audiovisual español.

Tras ocupar cuatro años el puesto de Director Gerente de los canales Cuatro y CNN+, Ignacio Soto se introdujo de lleno en el mundo de la producción como Director General de Vértice 360. Después de un tiempo en dicha compañía, Soto Pérez fundó Onza TV, empresa desde la cual impulsó el desarrollo de diversos contenidos de éxito y que le permitió combinar la gestión industrial con el trabajo directo en el ámbito creativo.

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'Sin Gluten' es una de las últimas ficciones producidas por Onza TV
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Desde entonces, Ignacio Soto Pérez ha ocupado el puesto de Director General de distintos medios de comunicación como El País, As, Cadena SER o Los 40. Con su trabajo en dichos negocios, ha impulsado la transformación digital con el desarrollo de nuevos formatos audiovisuales como podcasts o contenidos multiplataforma.

Boomerang TV, una productora de éxitos

"Boomerang TV se ha consolidado como una de las productoras clave del sector audiovisual gracias a un equipo de primer nivel, su capacidad demostrada para desarrollar contenidos de éxito y la confianza sostenida que mantiene con los principales operadores del mercado. En este contexto, formar parte de Mediawan, con su red internacional de productoras de referencia y un ecosistema creativo de primer nivel a escala global, supone una oportunidad única para seguir desarrollando contenidos con ambición", han sido las primeras palabras de Ignacio Soto Pérez como CEO de la compañía.

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'El Diario de Jorge' es una de las producciones actuales de Boomerang TV

Lo cierto es que Boomerang TV se ha establecido como una de las principales productoras del ecosistema audiovisual español. En los últimos años, la compañía ha colaborado en la producción de formatos de entretenimiento y de ficción de éxito nacional e internacional como 'Entre tierras', 'La Moderna', 'La Voz', 'Casados a primera vista' o 'El diario de Jorge'. Con este nuevo fichaje, la compañía tratará de mantenerse como una de las productoras clave en España.

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