Iker Jiménez y Carmen Porter anuncian acciones legales tras reconocer que han sido traicionados

Radical cambio de actitud el que han evidenciado Iker Jiménez y Carmen Porter en la última entrega emitida de 'Milenio Live'. El pasado viernes 24 de abril, ambos protagonizaron una nueva entrega de su formato en el que dejaron claro que van a dejar de estar callados ante "injurias y calumnias". Ambos han decidido optar por emprender acciones legales contra muchos de los que cargan contra ellos y les han realizado acusaciones públicamente en las redes sociales. El abogado de la pareja ha empezado ya a trabajar para intentar frenar la oleada de críticas respecto al trabajo de ambos y a las informaciones que estos han ido revelando en las últimas semanas.

Iker Jiménez y Carmen Porter ('Cuarto milenio')

Y es que, tal y como ambos afirmaron en el tramo final del espacio, "una cosa es opinión y otra la calumnia y el insulto". Ambos consideran que evidentemente hay que respetar todo tipo de opiniones, "la verdad es que nos dan igual", afirmó el presentador, pero lo que no van a permitir son más calumnias. Carmen Porter ya advirtió que "la primera batalla es en las redes pero luego vendrá la batalla judicial que tendrá que librar nuestro abogado" y es que, tal y como contaron, este ya está inmerso en ello. Ambos creen que algunos de los responsables de estos bulos son amigos suyos que han optado por traicionarles para sorpresa de ambos. "He tenido amigos que me han traicionado (...) de formas muy tremendas, acusándome de cosas terribles (...) gente a la que yo he ayudado personal y económicamente", ha añadido, evidenciando su malestar por sentirse traicionado por estos.

¿Traicionados?

Jiménez considera que por una parte "hay ciertos movimientos, muy tipificados" de personas que les han rodeado y que ahora le están traicionado y otras "más mediocres, con menos currículum (...) que también han hecho sus propias campañas". A muchos de ellos ya les han llegado noticias del conductor de 'Cuarto milenio', y es que tal y como ha contado, "algunos han recibido ya comunicación legal por mi parte". El presentador tiene claro que ahora lo que deben hacer es "asumir lo que has hecho, lo que has dicho", algo que tiempo atrás no había pasado ya que el presentador optaba por el silencio. "Durante 20 años (...) no he hecho ni caso, no me he metido en el fango con la gente que nos insultaban", ha afirmado, dejando muy claro que en todo momento respeta la opinión de usuarios en redes sociales, pero lo que no va a permitir es que se ponga en duda su trabajo.

"A veces me he equivocado, claro (...) pero nunca he mentido conscientemente, y lo puedo demostrar", ha afirmado tajante el periodista. "Se ha terminado esto (...) porque una cosa es opinar con crítica (...) y otra es difamar con cosas que yo puedo probar (...) no pienso perder energía, ni un solo segundo más", ha sentenciado Iker Jiménez, dejando muy claro que se avecina una importante batalla legal contra esas personas que le han acusado de montajista, mentiroso y manipulador en sus formatos de televisión y también radiofónicos y online. Pese a ello, él y Porter dejaron muy claro que tienen muy presente que cuentan con el fiel apoyo de todos los seguidores de sus programas.