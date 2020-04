Iker Jiménez critica a aquellos que "se despiporraban de quien osaba preocuparse" del coronavirus

La paralización de 'Cuarto milenio' no ha hecho que Iker Jiménez se quede de brazos cruzados sino que ha puesto en marcha un nuevo espacio online llamado "La estirpe de los libres". Aquí pretende hablar de todos los temas que tengan trascendencia social y lo hace acompañado de colaboradores como Carmen Porter, el coronel Pedro Baños, Pablo Fuente, Enrique de Vicente y José Miguel Gaona.

Iker Jiménez

En este espacio Jiménez se ha sentido completamente libre para hablar de cualquier tema y ha aprovechado para lanzar una crítica a aquellos periodistas que se reían de él cuando se mostraba preocupado por el coronavirus semanas atrás. Concretamente, lamenta que mientras unos ya estaban informando de la gravedad del asunto, otros se lo tomaban "a cachondeo", dándose abrazos y sin dar información al público de las medidas que se tenían que seguir.

Jiménez se pregunta ahora por qué no se podía informar con normalidad en aquél momento y por qué no avisaban al público que tomen medidas aunque parezcan extraordinarias. Lo que lamenta es que "los que manejan la información, los tertulianos y los que hablan al público se reían de eso. Se daban abrazos, decían 'Vámonos de viaje', '¡Qué cachondeo!'... He oído de todo, en todas las cadenas, me da igual". Pero es que no solo no se lo tomaban en serio, sino que criticaban el trabajo de Iker Jiménez y su equipo.

"Tú estás siempre con el fin del mundo"

Siguiendo con las críticas, el presentador se queja de que muchos le hayan reprochado: "Claro, tú estás siempre con el fin del mundo", y Jiménez se preguntaba: "¿Cuándo estoy yo con el fin del mundo? ¿Cuándo he dicho yo que era el fin del mundo?". Lo cierto es que él siempre ha avisado de la gravedad del asunto, pero mostrando un punto optimista.

Y mientras le decían eso, en los medios seguían restándole importancia al coronavirus, siendo "los mismos que dicen que no pasa nada con los zapatos; los mismos que decían que no pasa nada con los ojos; los mismos que decían que solo acudían estas enfermedades a los más indefensos ancianos; los mismos que decían que había que tomárselo a risa; los mismos que se despiporraban de quien osaba preocuparse", enumera el presentador desahogándose por el trato que ha estado recibiendo.

Confinados: "No salimos ni a comprar"

Iker Jiménez y Carmen Porter han contado que llevan confinados desde el día 9 de marzo y no salen para nada de casa: "No hemos salido ni al supermercado ni a la farmacia, porque compramos de todo. Hicimos una compra grande, grande para tener comida para un tiempo, tal y como dijimos en el programa", explican, añadiendo que "las verduras, el pescado y la carne nos las traen".