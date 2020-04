Iker Jiménez vuelve a alertar sobre el coronavirus y advierte: "Ojo a los supermercados, son un foco"

Iker Jiménez lleva un tiempo muy volcado en el tema del coronavirus. Fue de los primeros en advertir del riesgo de pandemia cuando muchos le tachaban de exagerado y finalmente su teoría se cumplió. Desde el parón "por tiempo indefinido" de 'Cuarto milenio', el presentador sigue hablando del tema en un programa diario que emite por internet y en el que ya criticó a todos los que "se despiporraban de quien osaba preocuparse" del coronavirus.

Iker Jiménez

Ahora, Jiménez ha advertido que cuando vayamos a hacer la compra tenemos que ir con mucho cuidado: "Ojo a los supermercados" porque "están siendo un foco". Carmen Porter contaba que habían recibido muchos mensajes de oyentes en los que les contaban que habían visto a carniceros o fruteros estar trabajando sin mascarilla, algo que la colaboradora criticó: "Esto no puede ser (...) Están con alimentos, tendrían que llevarlas aunque no hubiera COVID".

Después de un tiempo habiendo sido muy criticado por sus teorías, Jiménez quiso agradecer todos los mensajes de cariño: "Lo hacéis de una forma tan abrumadora que a mí, personalmente, me desborda un poco. No esperaba este tsunami de cariño, que tapa cualquier tipo de polémica, historia... Nos da igual", añadiendo que sabe "que muchas personas que criticaban nuestros temas o que no les gusta el misterio, se han unido", haciendo alusión a los nuevos oyentes.

'La Resistencia', entre los que se burlan de Jiménez

'La resistencia' es uno de los espacios que más se ha cachondeado de los comentarios de Iker Jiménez sobre el coronavirus. "Es verdad que con mucha fe uno tiene probabilidad de acertar", comentaba Ricardo Castella, a lo que David Broncano sumó: "Él, todo lo que atisba a movida brutal, ya seguramente habrá dicho 'Ojo que puede pasar esto'". El remate lo hizo el colaborador Jorge Ponce: "¿Habéis visto lo de Iker Jiménez, que está diciendo estos días, con lo del coronavirus, 'os lo dije'? Te dan ganas de decir 'con lo único ¿no?', porque con la niña de la curva...".