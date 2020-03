Iker Jiménez anuncia el fin de 'Cuarto milenio'

Tras 15 años en emisión y 12 temporadas emitidas, 'Cuarto milenio' se ha convertido en uno de los programas insignia de Cuatro. Su combinación entre ciencia y sucesos misteriosos o paranormales hizo que a los seguidores del extinto "Milenio 3" de La Ser, se unieron muchos otros fans atraídos por esta curiosa mezcla. Pero sus emisiones llegan ahora a su fin, al menos temporalmente, como ha comunicado su conductor, Iker Jiménez.

Iker Jiménez anuncia la cancelación de 'Cuarto milenio'

En el programa emitido el viernes 27 de marzo de 'Milenio Live', Jiménez anunciaba la noticia con unas emotivas palabras: "A nosotros la batalla del coronavirus también nos pasa factura. 'Cuarto Milenio' deja de emitirse. Nuestro querido programa, después de 15 años, por tiempo indefinido. No sabemos hasta cuándo. Esperamos volver con todas las posibilidades de una nave que ha sido maravillosa".

El presentador confirmaba que la decisión había sido tomada por Mediaset y que tanto él como Carmen Porter estarían dispuestos a recuperar el formato "si así lo tienen a bien la cadena". Porter se mostraba optimista respecto a esta cuestión y adelantaba que ambos pensaban que sí lo haría "por las conversaciones que hemos tenido con la cadena". Aunque Jiménez matizaba esta afirmación: "Tampoco podemos prometer nada porque no sabemos lo que va a pasar".

El conductor del veterano espacio explicaba a sus seguidores que, a partir de ahora, en la franja que ocupaba 'Cuarto milenio' se podrán ver reposiciones del programa, como sucede con otros formatos, que no pueden grabarse debido a la crisis del COVID-19. También recordaba a sus seguidores que todavía quedan programas que se grabaron pero que no han llegado a emitirse, como una entrega sobre el caso Alcàsser. Para rebajar la emotividad y la tristeza de la despedida, Jiménez se atrevió a hacer una broma con la persistente cobertura mediática de este crimen: "Me van a llamar Pepe Navarro II".

Su visión sobre el coronavirus, en el punto de mira

Pese a haber anunciado la cancelación del programa afirmando que la crisis del coronavirus le había "pasado factura", minutos más tarde, Jiménez quiso matizar que no cree que este tema y su postura a la hora de informar sobre él hayan influido en la decisión de la compañía que dirige Paolo Vasile: "Sería un error pensar que existe una relación, creo yo, entre todo lo que ha pasado en los últimos dos meses y la decisión de la cadena de dejar de emitir 'Cuatro milenio'". Y reiteraba en que este cierre "no tiene nada que ver con la circunstancia que hay, para que no penséis que hay una conspiración o para que no penéis que a Iker, que se ha pasado de listo, le han hecho así", haciendo un gesto cortando su oreja.

Lo que sí es cierto es que desde que se estalló la emergencia sanitaria en China o en Italia, Jiménez se mostró muy preocupado en su programa por la expansión de la epidemia y sobre sus devastadoras consecuencias en caso de llegar a España. Muchos, que no supieron anticipar el impacto del virus, lo tacharon de alarmista en ese momento. Además, el comunicador se posicionó a favor de Jesús Candel, más conocido como Spiriman, un médico que tuvo un fuerte encontronzado con Jorge Javier Vázquez por criticar la cobertura mediática de 'Sálvame' durante la primera semana de confinamiento en España. "He procurado ser sincero y hemos sido señalados", afirmaba Jiménez.