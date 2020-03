Iker Jiménez entrevista al médico Jesús Candel "Spiriman" este viernes 20 en "Milenio Live"

Como cada viernes, Iker Jiménez ofrece una nueva entrega de 'Milenio Live', el programa que realiza en Youtube siguiendo la misma estela que 'Cuarto Milenio'. La semana pasada, ya deleitó a su audiencia con un especial sobre el coronavirus, en el que contó con sus habituales colaboradores, como Carmen Porter, y expertos en materia. Parece que este 20 de marzo seguirá con la misma estela y traerá, además, un invitado de lo más especial: el médico Jesús Candel, más conocido como "Spiriman".

Iker Jiménez y Jesús Candel "Spiriman"

Decimos que especial porque su nombre no ha hecho más que sonar desde que estallara la crisis del COVID-19. Sus vídeos son de esos que te pueden mandar desde cualquier grupo de WhatsApp y canal de Youtube crece por momentos, acumulando hasta la fecha 226.000 suscriptores. Su popularidad no solo viene del fenómeno per se, ya que ha saltado a la palestra de los medios por protagonizar una de las entrevistas más tensas de 'Sálvame' -y mira que eso es difícil- de los últimos meses. Candel fue invitado al programa para hablar de la pandemia y terminó por regañar a Jorge Javier por estar en plató y recriminando entre improperios la actuación del presidente del Gobierno con la crisis.

A raíz de lo ocurrido, "Spiriman" denunció en su canal de Youtube "censura" por parte de Mediaset, ya que el vídeo de su entrevista ha sido bloqueado por el grupo de comunicación. Según él, esto se debe al servilismo político de la cadena, ya que, como hemos señalado, llamó "mierdas" a Pedro Sánchez en pleno directo. Por eso, quizás, Iker Jiménez anunciaba la cita en redes bajo el lema de "una entrevista libre".

Un escudero en Mediaset

A la par que Candel tachaba de "cobarde" a Mediset, le salía un escudero dentro de este, Iker Jiménez, que salió públicamente en su defensa. Aunque matizó que no compartía las descalificaciones personales, apuntó al gran estrés que debe estar atravesando el joven estas últimas semanas, ya que trabaja como médico de urgencias. "Es un contraste entre la vehemencia y la complacencia de otros. Yo prefiero lo primero en esta situación", apostillaba el presentador, que lanzaba al aire una invitación a cualquiera de los formatos que conduce, algo que finalmente sucederá este viernes 20 a medianoche.