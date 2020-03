Jesús Candel "Spiriman" vuelve a cargar contra 'Sálvame': "Aquí se valora a esos cuatro mierdas"

Iker Jiménez ha continuado dirigiendo el espacio de 'Milenio Live', el formato satélite de 'Cuarto milenio' que se sigue realizando en YouTube y que estos días ha servido para acompañar a los millones de personas confinadas por la crisis del coronavirus. La pasada noche del viernes 20 de marzo tanto él como Carmen Porter entrevistaron a Jesús Candel, "Spiriman", el médico, youtuber e icono de la lucha ciudadana contra los recortes sanitarios que se ha convertido en un objetivo periodístico por sus opiniones difundidas en Internet sobre la gestión gubernamental del coronavirus.

Jesús Candel durante su entrevista con Iker Jiménez

Antes de conectar con el doctor de urgencias en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, el presentador justificó el motivo de su apoyo a "Spiriman" tras su bronca al equipo de 'Sálvame' por no quedarse en sus casas ni respetar el confinamiento establecido ante la epidemia: "Yo reconozco que, cuando le vi en el programa, me impresionó su vehemencia. Me impactó. No creo que estemos en tiempos de cortesía con lo que estamos viviendo. Le vi con una fuerza tremenda, como alguien que quería alertar".

Candel denunció la situación sanitaria que se está viviendo en su hospital por el coronavirus: "Una vez que los pacientes son ingresados con neumonía, los familiares se quedan fuera. No hay ni un familiar, está prohibido. Esa gente se muere sola, con mis compañeras. Eso es lo que han hecho posible en España todos los soplapollas que alarmaron de forma excesiva y aquellos que se lo tomaron de pitorreo. Nadie dio voz a los científicos". "Yo estaba criticando a los medios de comunicación. Estaba diciendo que este era un virus de mierda, pero que nos lo podías echar encima a los profesionales, que podíais poner en riesgo algo que teníais que cuidar. Y aquí se valora a los cuatro mierdas esos de 'Sálvame' que salieron el otro día", continuó alterándose el doctor, por lo que Iker Jiménez trató de calmarle dado el temor de que cerraran el canal.

El porqué de su cambio

Jesús Candel también explicó por qué pasó de restarle importancia al coronavirus y de criticar las restricciones impuestas en otros países a aconsejar por redes sociales que todos los ciudadanos se queden en casa: "Este es un virus que da síntomas leves a la mayoría de la población y que tiene una letalidad baja. Ante lo que estaba ocurriendo en China, el propio gobierno nos dijo que estaba controlado. Y yo siempre dije que este virus podía saturar el servicio sanitario, pero toda la comunidad científica creía que a principios o a mediados de febrero iban a tomar medidas de contención. Tenemos una clase política inepta y un periodismo que se han dedicado a tranquilizar a la población".