'Brigada Central' podría regresar a TVE con Imanol Arias como protagonista

TVE podría revivir 'Brigada Central', una de sus producciones más icónicas de finales de los ochenta. Al menos esa es la intención de The Mediapro Studio, productora al frente de este potencial retorno, que, como adelanta Fuera de Series, ya ha contactado con Imanol Arias para que contemple la posibilidad de volver a meterse en la piel del Inspector Jefe Manuel Flores, protagonista de la producción original.

Imanol Arias en 'Cuéntame cómo pasó'

Así lo ha confirmado el propio actor, que lideró el elenco de los 26 episodios que resultaron de las dos temporadas de 'Brigada Central, emitidas entre 1989 y 1990 en la cadena pública. "Hace no mucho alguien me habló de hacer una tercera y cuarta temporada, de ocho capítulos, para cerrarla, porque quedaron muchas historias abiertas," asegura Arias, afirmando que, de recibir Mediapro el encargo por parte de TVE, no dudaría en embarcarse en esta suerte de secuela.

De hecho, el protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' ya ha leído los guiones de los primeros episodios, los cuales cuentan con un "formato internacional", por lo que se ajustarían a los nuevos estándares de calidad. En su momento, 'Brigada Central' llamó la atención por su abordaje del drama policiaco, un encanto que, según Arias, no pasaría desapercibido para los Alcántara si encendieran la televisión y se toparan con la serie: "Si viesen 'Brigada Central' les encantaría como le encantaba a la gente, que tenía 23 millones de espectadores."

Hermanos a muerte

Ese regreso estaría plenamente centrado en el agente de élite encarnado por Arias, que cruzaría su camino con la horma de su severo zapato. "Flores tenía un padre gitano que dejó embarazada a una chica muy joven, o sea que hay un hermano de Flores que él no conoce y que tendría ahora 30 o 32 años. Suponte que sea policía ahora y que donde va Flores a solucionar un problema se encuentra con un hijo de puta igual de malo que él, hasta que descubre que es su hermano de padre," sentencia el intérprete.