La polémica cobertura de Lydia Lozano en La Palma continúa generando todo tipo de comentarios y reacciones. La colaboradora fue la enviada especial de 'Sálvame' y su objetivo no era otro que contar de primera mano las consecuencias de la erupción del volcán. Sin embargo, su trabajo parece no haber gustado a algunos de los vecinos de la zona.

Lydia Lozano, la enviada de 'Sálvame' a La Palma

"¿Puede usted decir lo mismo que acaba de decir al llegar? ¿Qué necesita?", comenzaba el vídeo compartido por uno de los voluntarios de la isla canaria. "Necesito a alguien que me cuente que necesita ayuda", respondía Lozano. Esta declaración no gustó nada al usuario que publicó el vídeo en Twitter. El hombre en cuestión recriminaba a la colaboradora sus palabras nada más llegar: "Me parece muy fuerte que nada más llegar digas: 'Hola, soy de 'Sálvame'. Necesito a gente que lo esté pasando mal'".

"Llevo toda la mañana con gente que me está diciendo que haga directo para que la gente vea que lo están pasando mal, que necesitan comida y dinero", explicaba la colaboradora mirando a la cámara. De esta manera, la periodista quiso dejar claro que había estado en El Fuerte, lugar en el que se encuentran los vecinos evacuados por el desastre natural. Esta zona de La Palma posiblemente ya la conocía la madrileña, ya que tiene familia residiendo en la isla.

Lydia Lozano, grabada y pillada, buscando ^desgracias" en La Palma para su programa.

Vergonzoso!! pic.twitter.com/Sgd6bijwmJ — Natali (@Natalie__Lis) September 22, 2021

¿Hipocresía o trabajo necesario?

Después de criticar duramente la cobertura de Lozano, el voluntario cuestionó las posibles intenciones de la colaboradora durante sus intervenciones desde la isla canaria. El hombre hizo referencia al dinero que ganaría tanto ella como el espacio de La fábrica de la tele con estas conexiones. "¿Lo vas a donar a la causa?", preguntó en tono sarcástico.