La tarde del martes 21 de septiembre, 'Sálvame' abordó de nuevo la erupción del volcán Cumbre Vieja, en La Palma. Para ello, el programa se centró en la presencia de Lydia Lozano, de origen palmero, a quien habían decidido enviar como reportera a su tierra, con el fin de que diera una visión más cercana sobre lo que sus paisanos están viviendo y lo que va sucediendo en la isla, durante la entrega del día siguiente.

Jorge Javier habla con Lydia Lozano sobre lo que ocurre en La Palma en 'Sálvame'

Junto a Lozano, Jorge Javier Vázquez vio desde el centro del plató lo que han vivido algunos de los palmeros, los cuales se han visto obligados a sacar algunas de sus posesiones más preciadas de sus casas, con rapidez, ante la amenaza de la colada de lava que desciende hacia el mar. Una situación límite en la que contaban con la ayuda no solo de los cuerpos de seguridad, sino también incluso de los reporteros que estaban cubriendo lo sucedido. "Estábamos totalmente impactados viéndolo", reconoció el presentador, a quien las imágenes le habían recordado a esa mecánica de 'Supervivientes' en la que los concursantes debían recoger sus cosas en un tiempo límite para trasladarse a otra ubicación, con la diferencia de que "aquello es un juego, pero esto no lo es. Esto significa que desaparece absolutamente toda tu vida".

"Te quedas sin memorias", añadía el catalán que apostaba por que "va a ser complicado para ella", antes de comunicar que "Lydia es de La Palma y mañana vas a estar en la isla, informando desde allí". "He estado el domingo por la tarde, cuando empezó todo, tuve la suerte de estar con mi madre", declaró entonces la colaboradora. Lozano destacó lo increíble de "la crónica que me hacía mi madre, de cuatro horas", puesto que "mi madre vivió el volcán del 49 y, mi padre, en el 71, se fue a verlo". "No fue tan devastador como el de ahora. Mi madre dice que es impresionante, que tienes los sentimientos encontrados, porque ves cómo la lava va comiéndose las casas con un rugido", prosiguió la canaria". "Me dijo mi madre: 'dios mío, toda la gente que va a fallecer'", añadió Lozano, sin tapujos, algo que por suerte no ha sucedido gracias a la rápida actuación de los cuerpos de seguridad y el trabajo de los vulcanólogos.

Otra enviada especial más

"Acabo de hablar con ella y ya hay otra boca más", manifestaba la colaboradora, tras lo cual explicó que "mi familia vive en Santa Cruz, pero toda la familia de mi madre está en El Paso". "Está llegando ahora a Los Llanos y a Tazacorte, donde está todo el futuro de los palmeros, que son las plataneras", concluyó Lozano, al hablar de la colada de lava, tras lo cual Vázquez envió toda "nuestra solidaridad y nuestra ayuda a los palmeros". "Creo que el sentimiento en toda España es el mismo", apostaba el presentador. De este modo, 'Sálvame' suma a Lozano a la lista de profesionales que las cadenas han enviado a La Palma para estar en todo momento al tanto de lo que ocurre en torno a la erupción volcánica, como ha sucedido con grandes rostros conocidos del mundo de la comunicación, como Pedro Piqueras, Susanna Griso, Silvia Intxaurrondo o Carlos Franganillo.