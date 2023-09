Por Beatriz Prieto |

'Cuentos chinos' aterrizó en Telecinco la noche del lunes 11 de septiembre, con Jorge Javier Vázquez al frente, tras más de cien días ausente en la televisión. Tras un arranque en el que el presentador pareció dejar sus intenciones muy claras, Vázquez procedió a explicar lo que había tras su larga baja, en compañía de Susi Caramelo, momento en el que lanzó alguna que otra ácida indirecta.

Jorge Javier habla de su baja en el estreno de 'Cuentos chinos'

, confesaba el presentador, tras sentarse junto a su colaboradora, por primera vez, en la mesa del plató. Caramelo lo invitó entonces a explicar el porqué de su "ghosting" a la audiencia, ante lo que Vázquez explicó que "el 18 de mayo yo. Evidentemente, nadie acaba allí porque sí". "Me di cuenta de que no podía seguir tirando de mí y", confesó el catalán.

Vázquez señaló que "todo el mundo sabe que en esta empresa, Mediaset, se ha producido una transición que fue especialmente dolorosa para mí, creo que por muchísimas razones que todo el mundo sabe". Una situación por la que él había "pasado por muchísimos estados de ánimo durante la baja: rabia, ira, tristeza, desencanto...". "Durante la baja médica, fui capaz de atar cabos, de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. Lo sé perfectamente", aseguró el presentador, sin dar más detalles.

"Vuelvo sin ánimo revanchista"

"No olvido, pero tengo que decir que vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista", aclaró el catalán, quien estaba en el programa "por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Se lo agradezco muchísimo, por él estoy aquí". "Vengo con una única misión: vengo a hacer lo que sé hacer, entretener", afirmó Vázquez. El catalán procedió a lanzar un "único mensaje": "Yo vengo a trabajar. Y lo único que pido a la gente que no trabaja, es que, al menos, no enrede".

Asimismo, el presentador confesó haber "visto mucho la televisión este verano y tengo que decir que yo, si fuera algunos de los colaboradores, estaría temiendo ir a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esa manera". "Están buscados, seguro, por tentativa de homicidio", lanzó Vázquez, en unas declaraciones que, para muchos, era una clara indirecta a 'Así es la vida', sucesor de 'Sálvame' tras su cancelación a finales de junio.