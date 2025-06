Inés Hernand aclara su relación con María Patiño tras los rumores de enemistad entre ambas

Por Roberto Ponce López |

La familia de la tele ' fue una oportunidad para Inés Hernand para introducirse en el mundo del corazón y de la crónica social. Sin embargo,. Durante ese tiempoen la redacción o entre los presentadores del programa se fueron sucediendo, y la influencer

"A titulo personal, con ella no he tenido ningún problema. Es más he procurado acercarme a ella con cordialidad siempre y controlando sus tiempos. (...) Entiendo que ella a los mejor tenía una expectativa también del propio proyecto, entiendo que tenía sus propias frustraciones", ha explicado sobre su relación con María Patiño en una entrevista para Semana.

Inés Hernand se ha pronunciado sobre su relación con María Patiño durante 'La familia de la tele'

Tras ello, añadió: "Yo me he acercado como he podido y no ha surtido efecto. Pero para mí ni siquiera es como decepción, pero parece como que han circulado por ahí comentarios en torno a la relación de Aitor, María y mía, como si le hiciéramos bullying o como si tuviésemos mala relación. Y creo que no, pero hemos tenido una relación cordial. Creo que hemos intentado entrar en convivencia y bueno pues ha dado el resultado que se ha dado...".

Por lo tanto, la relación entre ambas no ha sido mala, pero tampoco ha cuajado. Sin embargo, la presentadora del cancelado magacín sí que pudo hacer click con otros colaboradores de 'La familia de la tele' que se han convertido en amistades para ella. "De la gente que no conocía ha habido dos grandes descubrimientos para mí: uno de ellos es Belén Esteban. Nos llamamos con frecuencia y nos contamos nuestras cosas (...) Mi otro gran descubrimiento ha sido Kiko Matamoros".

Inés Hernand ha explicado la buena relación que mantiene con Belén Esteban tras 'La familia de la tele'

Además, sobre esta relación con la colaboradora, explicó cómo fue la primera toma de contacto entre ambas: "Hice un viaje con ella a Sevilla para hacer la promoción de 'La familia' y en el tren nos sentamos detrás de dos policías y entonces, según nos sentamos, ella me dijo: 'A ver, Inés, yo necesito que me expliques una cosa, porque yo no me aclaro. ¿Tú eres de izquierdas o de derechas?'". Tras ello, charlaron y crearon un vínculo que, como ha dicho la madrileña, no se ha roto a pesar de no trabajar juntas por ahora.

El estigma del periodismo de sociedad

La influencer comentó que a ella le llamaba mucho la atención poder trabajar en el corazón, pero le ha llamado más aún "que sea una prensa tan estigmatizada cuando realmente aquí al final de lo que se habla es de una lucha de clases". Tras ello, acabó diciendo sobre el tema: "No te estás entrometiendo en nada, estás haciendo un análisis. Me parece una prensa bastante working class, me gusta".