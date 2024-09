Inés Hernand defiende su polémica amistad con Cristina Cifuentes: "Esperáis una... ¿disculpa?"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Las apariciones de Inés Hernand en RTVE suelen acabar en polémica y no ha sido diferente en la presentación de 'MasterChef Celebrity' en el FesTVal, donde se ha revelado que la influencer ha forjado una gran amistad con Cristina Cifuentes grabando el programa. Al ser una influencer posicionada públicamente en la izquierda, las críticas no han tardado en llegar al relacionarse tan estrechamente con la protagonista del Caso Cifuentes, asociada a la derecha.

Hernand ha lanzado un comunicado dando explicaciones: "". En dicha presentación en Vitoria, la política anunció que se había convertido en la "madre adoptiva" de la comunicadora y esta última se levantó para darle un abrazo y llamarla "icono", en referencia a otro de sus polémicos episodios cuando calificó así a Pedro Sánchez. "", contestó Cifuentes a su halago.

"Estoy contenta de llegar a este punto de mi vida sabiendo que los puentes son el volante de nuestra maquinaria social y no los muros, así como también creo que requiere de menos reflexión descubrir los defectos de otros de lo que requiere tolerarlos", ha expresado la jurista y comunicadora. La influencer ha dejado claro que su comunicado no es una disculpa: "De corazón, y quizá esperáis algo distinto como una... ¿disculpa? No me hace sentir mal tener ideas de naturaleza inteligible para resolver problemas abstractos, como diría Platón".

"Trabajo desde hace años en asociaciones, plataformas y por mis medios propios en revindicar que los derechos sociales son innegociables y hay narrativas que por supuesto han de tener confrontación", ha añadido manteniendo sus opiniones. "Me ha quedado claro, me imagino que como a todos vosotros desde hace un rato ya, que aquí manda el dinero y que aunque canibalice el alma, siempre tendremos la capacidad de encontrar nuestro propio sentido existencial y la autorrealización en esta jungla", continuaba Hernand.

"Desde mis incongruencias de escribir esto desde un iPhone e irme de viaje al otro lado del mundo, convive en la misma cabeza el querer que se regulen los pisos de alquiler turístico o que haya sanidad pública de calidad y bien pagada a los profesionales", sumaba a su reflexión. "Para mí, lo anterior puede convivir en mí y también el acercamiento a personas que no hubiera imaginado", ha cerrado el comunicado la que fue presentadora del Benidorm Fest agradeciendo también a quienes le expresan cariño en sus redes sociales.