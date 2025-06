Un micro abierto pilla a Alba Carrillo hablando de la cancelación de 'La familia de la tele'

Por Redacción |

La incertidumbre en torno al destino de ' La familia de la tele . A pesar de que FormulaTV ha podido confirmar que la decisión de la cancelación definitiva del programa todavía no está tomada y que RTVE todavía está valorando la continuidad del espacio, un micrófono abierto ha captado este jueves 12 de junio una conversación entre Alba Carrillo del magacín.

El momento se produjo durante la emisión del primer bloque del programa, que se emite a través de RTVE Play. El fragmento, aunque breve, ha circulado rápidamente en redes sociales. Un micrófono abierto captó a Carrillo, colaboradora habitual del programa, preguntando a Javi de Hoyos: "Oye, ¿qué va a pasar? ¿Se cancela esto?".

Javier de Hoyos respondió: "No, todavía no hay nada. No es real lo que han sacado", en referencia a la noticia publicada horas antes por El Mundo, que daba por hecho el final del programa producido por La Osa. La conversación fue inmediatamente interrumpida cuando Carrillo se percató de que estaban en emisión y, tratando de disimular, exclamó: "¡Di hola! ¡Di hola!".

Javier de Hoyos charla con Alba Carrillo y Bob Pop en 'La familia de la tele'

'La familia de la tele', que debutó el 5 de mayo en La 1, se emite en dos tramos: el primero, exclusivo en la plataforma RTVE Play y el segundo en la televisión lineal. A finales de mayo, la cadena pública ya decidió eliminar este segundo tramo debido a los bajos datos de audiencia que estaba dando el programa, que todavía no han conseguido remontar pese a los numerosos ajustes de programación realizados en las últimas semanas.

¿Últimos días en emisión?

Mientras tanto, se espera que RTVE defina y comunique si continuará apostando por el formato conducido por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, o si, tal como han apuntado en algunos medios, su emisión concluirá en las próximas semanas. Por el momento, el magacín sigue en la parrilla de La 1 y su futuro inmediato continúa en el aire.