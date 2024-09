Por Alejandro Burrueco Marín |

Tras meses envuelto en una polémica por su fichaje en RTVE, David Broncano ha encontrado un curioso aliado con el estreno de 'La revuelta' el pasado lunes 9 de septiembre. El debut de Broncano en La 1 cosechó un enriquecedor 17,1% de share, pero no fue suficiente para desbancar al 23% de 'El hormiguero', aunque el de Jaén también superó los dos millones de espectadores. La nueva 'La resistencia' se ha postulado como un fuerte competidor para Pablo Motos y, de hecho, ha sido apoyada por Carlos Herrera.

Primer programa de 'La revuelta'

El conocido presentador de 'Herrera en Cope' recibió la positiva crítica del programa que hizo en su espacio radiofónico la colaboradora María José Navarro : "". Navarro procedió a presentar las palabras de Broncano en las que

"Todo el mundo se preguntaba quién iba a ser su primer invitado de campanillas y la verdad es que no se movió de su estilo", explicaba Navarro sobre la apuesta de Broncano, Aitor Francesena, el surfista ciego que ha sido cinco veces campeón del mundo de surf adaptado. Era entonces cuando Herrera daba su opinión: "A mí me parece inteligente lo que ha hecho. Yo apuesto por esto, no entro a competir en estas cuestiones porque seguramente la agenda del otro lado es mejor. Saldrá bien o no saldrá bien, pero bueno, ya veremos".

El cambio de opinión de Carlos Herrera

Sin embargo, cuando se inició la polémica del fichaje de Broncano, Herrera no era exactamente uno de sus defensores: "Es una obscena injerencia del gobierno en la televisión pública. Todo financiado con dinero de los impuestos para convertir TVE en un altavoz del sanchismo. Ya no solo el control de los informativos, sino también de los contenidos de programas de entretenimiento". "Ninguna televisión privada hubiera aceptado un contrato como el que se le ha hecho a la productora de este hombre y esa competencia la paga usted con sus impuestos", se dirigía al oyente el locutor de radio.