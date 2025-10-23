Por Beatriz Prieto |

En plena crisis de audiencia en Telecinco, de la que ni siquiera parece librarse 'Informativos Telecinco 21:00', a cargo de Carlos Franganillo, Mediaset España ha sorprendido al anunciar una inesperada reformulación del telediario nocturno de su principal cadena, cuyos cambios se harán efectivos a partir del lunes 3 de noviembre.

A partir de ese momento, la edición del prime time de los informativos se reforzará con la incorporación de Ángeles Blanco como presentadora, junto al propio Franganillo. El director de 'Informativos Telecinco' y la periodista formarán entonces un tándem, cada noche, de lunes a viernes, por lo que Blanco competirá directamente contra su marido, Vicente Vallés, después de haber sido la sustituta de Franganillo durante sus puntuales ausencias.

Carlos Franganillo en la edición nocturna de 'Informativos Telecinco'

A esto se suma otra novedad con respecto al horario, tal y como han trasladado desde Mediaset España: dicha edición de 'Informativos Telecinco' arrancará puntual a las 21.00h. Y es que, a pesar de que las parrillas de la propia compañía marquen el arranque de sus informativos a dicha hora, estos no suelen hacerlo hasta las 21.10h, después de 'Agárrate al sillón'.

Isabel Jiménez y Ángeles Blanco en la cita de las tres de 'Informativos Telecinco'

¿Conseguirán remontar?

El salto de Blanco a la edición del prime time de 'Informativos Telecinco' supone que la periodista abandone la cita de las tres de la tarde, donde acompañaba a Isabel Jiménez, quien tomará las riendas en solitario. Con estos movimientos, Mediaset España busca remontar la audiencia de 'Informativos Telecinco' en el prime time, edición que cosechó una pobre media de 7,7% y 788.000 espectadores en septiembre, lejos del 11,8% y 1.179.000 de 'Telediario 2' y del 18,9% y 1.899.000 de 'Antena 3 noticias 2'.