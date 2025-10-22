Telecinco recorta 'Fiesta' para apostar por 'Agárrate al sillón' los fines de semana

Por Fernando S. Palenzuela |

Telecinco amplía su apuesta por 'Agárrate al sillón' alargando su emisión a los fines de semana. El concurso producido por Bulldog TV y presentado por Eugeni Alemany mantendrá su horario de las 20 horas, pero con la incorporación de los sábados y domingos. De este modo, el principal afectado es 'Fiesta', que verá reducida su duración en una hora.

No es la primera vez que la cadena de Mediaset España prueba su concurso los fines de semana, dado que ya en alguna ocasión lo testó, aunque de forma provisional sin llegar a tener un mayor recorrido. En esta ocasión, parece que Telecinco quiere apostar por un cambio en el programa con la idea de revitalizar sus audiencias, puesto que también ha anunciado algunos cambios en la mecánica.

Eugeni Alemany con los dos concursantes de 'El gran duelo' de 'Agárrate al sillón'

'Agárrate al sillón' no consigue despegar en la tarde de Telecinco, con medias que están en torno al 8%, pero que fluctúan por arriba y por abajo. Eugeni Alemany no consigue ser rival para Roberto Leal y 'Pasapalabra', pero tampoco para 'Aquí la Tierra', con quien también coincide en buena parte. Por ello, parece que la cadena está buscando promover la fidelidad del concurso con la emisión todos los días.

Los cambios en la mecánica

Concursantes de 'Agárrate al sillón'

A partir del viernes 24 de octubre, 'Agárrate al sillón' le dará la bienvenida a dos novedades en su mecánica habitual. La primera de ella serán. Los dos concursantes con menor puntuación en cada una de las tres primeras rondasa retar al campeón.

La segunda novedad lleva por título 'La recta final' y enfrentará a los dos mejores aspirantes de 'Parte y reparte'. Estos se someterán a una nueva ronda de preguntas en la que deberán acumular la máxima puntuación en 60 segundos. Además, el campeón tendrá el privilegio de otorgarle 5 segundos extra a uno de los participantes. El mejor de los candidatos será el que se bata en duelo con el campeón en 'El gran duelo'. De este modo, ya no será el campeón el que pueda elegir a su rival.