La inteligencia artificial dobla al inglés momentos míticos de la televisión española

Por Rubén Rodríguez Tapiador

De forma habitual, la inteligencia artificial puede ser utilizada para una gran cantidad de cosas útiles, abarcando desde la educación hasta la sanidad. Sin embargo, los usuarios de X, anteriormente Twitter, han utilizado esta novedosa herramienta para generar algo que hasta ahora no sabíamos que necesitábamos: los doblajes al inglés de escenas míticas de la televisión española.

Anabel Pantoja en 'Sálvame'

Telecinco es una de las cadenas que más escenas virales ha tenido gracias a muchos de sus rostros. Belén Esteban . La "noche de amor" de Chelo García-Cortés Bárbara Rey y la frase "Ella está de viaje" de la familia de Fani Carbajo también se han traducido, provocando cientos de divertidas reacciones en la red social.

Estos nuevos memes no afectan solo a Telecinco, ya que la intervención de La Veneno en '¿Dónde estás corazón?', el programa de Antena 3 presentado por Jaime Cantizano, ha sido doblada al mismo idioma. Esta oleada de vídeos que ha inundado las redes sociales se ha originado a raíz de que un usuario haya publicado la traducción hecha con inteligencia artificial de una parte de la entrevista de David Broncano a Belén Esteban en 'La resistencia'.

No sabía lo que necesitaba este video en perfecto inglés hasta que lo he visto. https://t.co/ECEXORbmdl pic.twitter.com/lmaGQ7mDA5 — Joãolu ???????? (@enritaito) September 14, 2023

you and me chelo and I love you... pic.twitter.com/6IPRoc3Uev — Aarón (@aaroncastrom_) September 14, 2023

Las series tampoco se libran

Los programas de televisión no han sido los únicos que han sido traducidos, ya que algunas escenas de series españolas también se han doblado a otros idiomas. Uno de los usuarios de Twitter ha hecho que Loles León e Isabel Ordaz discutan en inglés en el capítulo de 'Aquí no hay quien viva' en el que Paloma Cuesta cae por la ventana de su casa. Además, estos memes han llegado hasta Netflix con el vídeo de Yolanda Ramos, haciendo de Noemí Argüelles en 'Paquita Salas', pronunciando en inglés su característico: "Yo a ti nena, cariño, no tengo nada en contra de ti, pero yo a ti no te conozco de nada".