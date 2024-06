RTVE |

Ya hay fecha de estreno para la vuelta de Patricia Conde a RTVE. La actriz, cómica y presentadora regresa a La 1 de la mano de 'Invictus, ¿te atreves?', que arranca el lunes 17 de junio a las 23 horas. El concurso enfrentará cada semana a dos equipos de famosos capitaneados por un exdeportista, que deberán superar las preguntas y pruebas físicas más dispares para alzarse con la victoria.

"¿Te atreves?", pregunta la presentadora en el final del avance. Algunos de los rostros que sí lo harán serán Loles León, Susi Caramelo, Feliciano López, Pepe Reina, David Fernández, Edu Soto o Carlos Areces, a los que ya vemos jugando en esta promo. Otros rostros que también se atreverán en el concurso de Conde serán Canco Rodríguez, Adrián Lastra, Lolita Flores, Elena Furiase, Bibiana Fernández, Gonzalo Miró, Julio Iglesias Jr, Mónica Cruz, Javier Coronas, Silvia Alonso, Boris Izaguirre, Yolanda Ramos o Kiko Rivera.

'Invictus, ¿te atreves?' es un formato adaptado del exitoso concurso del canal británico de Sky One 'A League of their Own', que presentaban James Corden y Romesh Ranganathan y que llegó a tener hasta 18 temporadas desde que su estreno en 2010. Ahora llega a España de la mano de Boxfish, encargada de producir otros programas como 'Bake Off: Famosos al horno', también de RTVE.