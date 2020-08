Isa Pantoja podría demandar a María Patiño y Miriam Saavedra por insinuar que tuvo relaciones con mujeres

Isa Pantoja se convirtió, sin estar presente, en el principal tema de conversación de 'Sálvame' en la tarde del 27 de agosto. Miriam Saavedra acudía al programa para aportar nueva información sobre la controvertida Nochevieja en Cantora, asegurando que el novio de Anabel Pantoja se insinuó a otras dos chicas. Pero estas no fueron solo las novedades, puesto que la ganadora de 'GH VIP 6' afirmaba que Isa P también formó parte de la fiesta.

María Patiño y Miriam Saavedra tras el burofax de Isa P en 'Sálvame'

María Patiño aportó el rumor que ella conoce: "Hay dos escenas diferentes. Hay una primero dentro de un coche, en el jardín fuera de Cantora, y la protagonizan Isa y otra chica y están jugueteando (...) Digamos que estaban calentando motores". Anabel Pantoja quiso salir rápida a negar lo sucedido, afirmando que ese rumor lo propagaron las dos chicas que fueron pilladas en el sofá: "Querían desviar su tema. Mi prima no ha hecho nada".

Poco después de estas acusaciones, el abogado de Chabelita mandaba un burofax a 'Sálvame' en nombre de su representada, donde aseguraba que emprendería acciones legales contra María Patiño y Miriam Saavedra si no se retractaban de sus palabras. "En su programa se están realizando insinuaciones maliciosas carentes de fundamento sobre la sexualidad de mi representada", recogía el documento leído por Kiko Hernández. "Podrían estar incurriendo en un presunto delito de injurias tipificado en el Código Penal con el agravante de publicidad".

La aclaración por parte de las afectadas

Nada más terminar de leer el comunicado, Patiño llamaba a Isa Pantoja a probar que habían hablado de que había mantenido relaciones sexuales con otras mujeres. Saavedra, por su parte, se unía al discurso de la presentadora de 'Socialité', amenazando con demandarla si lo hacía sin pruebas.

Minutos después, las dos afectadas matizaban sus palabras. "En cuanto a la sexualidad de cualquier persona, yo la respeto profundamente y cada uno puede hacer lo que quiera con ella. En esa fiesta jugaron todos y cuando digo jugar no va unido a ninguna connotación sexual porque cuando quiero hablar claro, hablo", decía Patiño, que aprovechaba para mandar un mensaje de vuelta: "Me hubiese gustado que, cuando se habló de la sexualidad de sus amigas, hubiera dado la cara". En cuanto a Saavedra, esta aseguraba que no es "quién para sacar temas de sexualidad de una persona y ella puede hacer de su vida lo que quiera". "No he hablado de su sexualidad ni he dejado entrever nada", concluía.