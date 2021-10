La boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez sigue trayendo cola. El reciente fallecimiento de Doña Ana, la matriarca del clan, ha provocado que Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales no asistan al enlace de la sobrinísima con el surfero. A pesar de las ausencias, también la de su tía Isabel Pantoja, la colaboradora de 'Sálvame' ha decidido seguir adelante con su gran día al que sí ha acudido Isa Pantoja, quien ha improvisado un pequeño discurso mostrando apoyo incondicional a su prima.

Isa Pantoja en la boda de Anabel y Omar Sánche

Durante la ceremonia entre Anabel y Omar en La Graciosa, y de la mano de Asraf Beno, su pareja, y su hijo, la hija de Isabel Pantoja, que no tenía previsto hablar en un primer momento, ha decidido finalmente acercarse a los novios para dedicarles unas emotivos palabras. "No tenía nada preparado. Voy a decir lo que pienso y siento en este momento, que es mucha felicidad.", ha comenzado asegurando la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ante los allí presentes.

Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, la cantante ha añadido que: "Me da mucha pena porque me hubiera gustado que estuvieran aquí más personas. Siempre has hecho mucho por nosotros, siempre has mediado para que la familia esté bien y creo que hoy necesitabas un poco de nosotros." Estas palabras dejan entrever un dardo envenenado a su hermano por no haber acudido al acto. "Yo estoy aquí para ti y de verdad que me alegro mucho de que por fin vayas a cumplir tu sueño", ha concluido muy emocionada la hermana de Kiko Rivera, aprovechando también la ocasión para recordar algunos buenos momentos vividos al lado de la colaboradora de 'Sálvame' cuando eran niñas.

Su reacción ante la muerte de Doña Ana

Si algo es sabido en el mundo de la prensa es la mala relación, o incluso inexistente, que había entre Isa Pantoja y Doña Ana. Minutos antes de la ceremonia que unía a Anabel Pantoja y Omar Sánchez en marido y mujer, la hija de la tonadillera confesó ante las cámaras de 'Sálvame' sentirse en una montaña rusa emocional ante los últimos acontecimientos. A pesar de ello, no ha querido hacer ningún tipo de declaración sobre la pérdida de su abuela ante la petición de Carlota Corredera.