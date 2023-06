Por Beatriz Prieto |

Dos días después de que la audiencia de 'Supervivientes 2023' sorprendiera a los concursantes con la salvación de Artùr Dainese, el reality de Telecinco alcanzó su decimoquinta gala la noche del jueves 8 de junio con Bosco Blach, Alma Bollo y Jonan Wiergo aún en manos de los espectadores. Estos, a través de sus votos, pusieron fin al concurso de Bollo, que se convertía en la décima expulsada de la edición.

Bosco, Alma y Jonan, antes de conocer al décimo expulsado de 'Supervivientes 2023'

Antes de dar a conocer el nombre del nuevo expulsado de la semana, Carlos Sobera quiso conocer las sensaciones de los tres nominados. "No voy a mentir: estoy nerviosa., pero como dije el martes, la clave de mi concurso es que no me falle a mí misma y estoy muy satisfecha con todo lo que he hecho", declaró Bollo, con la esperanza de la que

"Estoy un poco atacado de los nervios. Me quiero quedar, como habéis podido comprobar", manifestó Blach, quien por su parte esperaba "quedarme y estoy a tope", deseo que se cumplió minutos después, puesto que fue el primer salvado de la noche. En el caso de Wiergo, el influencer aseguró estar "muy bien, muy contento": "Me encantaría quedarme porque me lo estoy pasando muy bien esta semana. Si me voy, me iré feliz. Creo que todos somos muy crack por haber llegado hasta aquí y a tope".

"Creo que me he superado"

La salvación de Blach dejó el "duelo final" entre Bollo y Wiergo, el cual reconoció que "esto me duele muchísimo, porque llevo desde la primera playa con Alma", antes de conocer que era el último salvado de la noche, lo que suponía la expulsión de su compañera. "Nunca me lo hubiese imaginado así. Yo me muestro tanto para lo bueno como para lo malo. Creo que me he superado y he sido muy buena superviviente a mí parecer", declaró la sevillana, emocionada.

A pesar de todo, Bollo reconoció alegrarse "mucho de haber llegado hasta aquí, de haber conocido a las personas que he conocido, que para mí son familia". "Tengo muchas ganas de ver a mi hija, a mi madre, de comer y agradecida con esta oportunidad", remató la superviviente, quien dedicó cariñosas palabras a todos y cada uno de sus compañeros, especialmente a Wiergo y Adara Molinero, con quienes se mostró muy agradecida por lo mucho que la habían acompañado y querido.