Por Beatriz Prieto |

La entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie' del martes 6 de junio puso sobre el puente de las emociones a Alma Bollo quien, a solas con Laura Madrueño y en pleno directo, no solo habló sobre su feliz infancia, sino que abordó cómo le había afectado el peso de la ausencia de su padre, Chiquetete, a medida que crecía. La concursante, además, recordó lo sola que se había sentido al quedarse embarazada o lo mal que se lo habría hecho pasar a su familia con su comportamiento, algo por lo que pidió perdón a sus seres queridos.

Raquel Bollo, atenta al puente de las emociones de su hija Alma en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

, aseguró Bollo, al abordar la palabra "infancia", época en la que, "a pesar de que hay personas que no han estado y han fallado, ha sido una infancia increíble, maravillosa y rodeada de amor". "Es cierto que si avanzo a la adolescencia, me introduzco en la soledad", matizó la sevillana, puesto que "conforme iba creciendo,, como por ejemplo, una figura paterna".

Bollo admitió que "esa soledad no la superas, aprendes a vivir con ella", hasta que, "aunque en ciertos momentos creí que la tenía superada, me vuelvo a encontrar con ella cuando con diecinueve años me quedo embarazada". "Me encuentro en esa soledad en la que nadie me comprende, que no puedo dar marcha atrás porque está por encima de mis sentimientos", rememoró la sevillana, a quien Raquel Bollo le había suplicado que no siguiera sus pasos de ser madre tan joven.

"No he sabido estar a la altura"

Bollo abordó entonces la palabra "culpa", lo cual era "algo que me atormenta bastante", porque "he sido muy complicada". "He hecho sufrir mucho a mis abuelos, a mi madre, y la he hecho sentir muy culpable porque pasaba mucho tiempo fuera de casa, trabajando", reconoció la sevillana, quien por entonces castigaba a su madre "diciéndole que cómo me iba a conocer si ni siquiera nos había criado". "No he sabido estar a la altura en muchas situaciones y se merecen el mayor perdón del mundo", declaró Bollo, tras lo cual abordó su nula relación con Chiquetete, su padre.

"No consigo perdonar a esa persona por lo que le hizo pasar a mi madre, a mi hermano. No consigo perdonar lo que me hizo, que me abandonase y nunca tuviese una explicación. Es algo que no he conseguido y me atormenta, porque creo que este perdón lo necesito para que me dé paz, porque esa persona ya no está", soltó la sevillana, antes de reconocer que había creído que "el tiempo aquí me iba a dar paz". "Sé que lo conseguiré, porque soy una persona superfuerte y luchadora que siempre se supera en todo", apostó la superviviente, segura de que "tengo que dejar que fluya y que el perdón llegue cuando el corazón lo pida".